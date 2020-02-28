Амурским подтопленцам, чье жилье пострадало в 2019 году, выделят 347 миллионов

Правительство РФ выделяет более 2,5 миллиарда рублей Амурской области, ЕАО и Хабаровскому краю для помощи подтопленцам, чье жилье пострадало от паводков летом 2019 года. Распоряжение от 27 февраля 2020 года за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

«Выделить в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере до 2 миллиардов 536 миллионов 108,5 тысячи рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области», – говорится в документе.

В нем отмечается, что средства выделяются «на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате паводка, произошедшего в июле-августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа».

Из них Амурской области выделено 347 миллионов 318,5 тысячи рублей, Хабаровскому краю – 1 миллиард 328 миллионов 091,7 тысячи рублей, Еврейской автономной области – 860 миллионов 698,3 тысячи рублей.

Выделенные средства распределятся на выплаты гражданам для приобретения или строительства жилых помещений, для капитального ремонта жилых помещений либо поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, пишет «Интерфакс».