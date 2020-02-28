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28февраля
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сегодня, 09:53 4

Амурчан приглашают стать переписчиками

Амурчан приглашают стать переписчиками

В Приамурье состоялось очередное заседание региональной комиссии по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года. На нем обсудили вопросы формирования состава переписчиков и оснащения их необходимым оборудованием.

В Амурской области идет активная подготовка к проведению всероссийской акции по сбору демографических данных. Она состоится в октябре 2020 года и впервые в истории страны пройдет в новом, цифровом формате. Как было отмечено на заседании, все этапы подготовки идут в соответствии с графиками.

В муниципалитетах завершается верстка оргпланов. Они должны быть сформированы к 1 марта. Кроме того, в область уже поступила экипировка для переписчиков (жилеты, шарфы). Вскоре ожидают партию электронных планшетов, которые заменят бумажные бланки.

Набор команды специалистов стартовал. Как пишет Амурстат, главное требование для желающих пополнить ряды переписчиков – уметь пользоваться мобильными гаджетами. В сборе демографических данных на этот раз планируют занять свыше 2 тысяч человек. Сто уже подали заявки в Амурстат или его городские и районные отделы. Сделать это могут все желающие, как подчеркнула руководитель ведомства Галина Давыдова, ограничений по возрасту нет. Основной упор делается на студентов, и уже есть договоренность с некоторыми университетами области. Активно вовлекаются пенсионеры и специалисты муниципальной службы.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    перепись податного населения

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    По велению души или платить-таки будут?

  • Victrix

    Victrix
    36 минут назад

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    28 минут назад

    чо по бабкам?

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