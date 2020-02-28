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28февраля
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сегодня, 09:49 0

Школьники из многодетных семей Приамурья смогут ездить на автобусах беплатно круглый год

Школьники из многодетных семей Приамурья смогут ездить на автобусах беплатно круглый год
Фото: minsknews.by

Этим летом в Амурской области со школьников из многодетных семей перестанут брать плату за проезд. 27 февраля закон принят амурским парламентом во втором чтении, вступит в силу он уже в марте 2020 года. ⠀

«Раньше право на бесплатный проезд в муниципальном и межмуниципальном транспорте у школьников из многодетных семей было только на период учебного года. Мы расширили временные рамки, поскольку дети летом точно так же пользуются автобусами, выезжая с родителями на дачные участки или, например, на секции», – пояснил председатель комитета по вопросам социальной политики Андрей Рудь.

Всего в Амурской области в многодетных семьях воспитывается около 16 тысяч детей школьного возраста. Данной мерой поддержки на постоянной основе пользуется примерно треть, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

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#закон #заксобрание #транспорт #школа

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