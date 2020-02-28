В Тындинском районе погиб водитель внедорожника (фото)

Утром 27 февраля на автодороге в Тындинском районе Амурской области произошло трагическое ДТП. Оно унесло жизнь водителя внедорожника.

«По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. Водитель погиб на месте», – сказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Все обстоятельства трагической аварии устанавливают полицейские.

Фото: instagram.com/blag_dtp