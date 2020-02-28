Двойников у Владимира Путина никогда не было: обзор прессы

Из-за коронавируса туроператоры прекращают продажу путевок в Италию, Южную Корею, Иран; в тайге Тувы потерялись супруги, ушедшие за шишками; президент РФ побывал на «Острове мечты». Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Для начала – «Российская газета-Неделя», в которой в «Календаре поэзии» с интересом прочел шеваровские заметки о стихотворении Михаила Исаковского «Одинокая гармонь». Рассказывается, что в оригинале (а не так, как в песне) это стихотворение на две строфы длиннее, и стоит прочитать их, чтобы увидеть: поэт писал стихи куда более глубокие, чем те, что были опубликованы и стали песней. Здесь не о пареньке, страдающем от безответной любви. А о чем – потрудитесь найти заметку. Хорошо? А песня действительно замечательная. Помните, как душевно звучала она в исполнении приезжавшего к нам артиста Алексея Булдакова?

Полный абзац

В продолжение – «Комсомольская правда», рассказавшая о том, как в Хову-Аксы (это центр отдаленного Чеди-Хольского района Тувы) пропали супруги Орлана и Виктор Булгарины. Ушли в тайгу шишковать и не вернулись. Неделя прошла, вторая… А вокруг волки, а в берлогах медведи – ну как проснется кто из них. На третью неделю родственники забеспокоились, не дай бог что случилось! Начались активные поиски – бригады охотников, вертолеты, вездеходы, пароходы. Нашли. Оказывается, набрали орехов столько, что унести не могли, а бросать жалко. А тут и телефон сел, ну и решили подождать помощи. А что, воздух чистый, спички есть, еды в тайге – ешь-не хочу. Те же орешки и лузгали.

Вам статья

В «Российской газете» пишут о том, что Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, а туристам разрешил обращаться за возвратом средств. Причина – активное распространение коронавариуса в этих странах

А еще – понятно, уже в другой заметке – говорится о том, что количество нарушителей ПДД увеличивается вместе с количеством камер на дорогах. От себя скажу, что, а если бы камер было б меньше, то меньше было б нарушений. И радуясь тому, что умею мыслить логически, перехожу к другим публикациям.

Напишут же такое

Еще «Российская газета» устами Владимира Путина рассказала, что у Владимира Путина двойников нет и никогда не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в пятой серии видеоинтервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Вспоминая образ артиста из Comedy Club, изображающего человека, похожего на президента, далее прочитал о том, что дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – 22 апреля – ко дню рождения вождя мировой революции В.И. Ленина никакого отношения не имеет. Просто так совпало: с одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой – Рамадан еще не начнется. Да и вообще, весна, солнце, птички, радость.

На посошок

И еще о Путине и весне. В главной газете страны рассказывается, что одним из первых гостей тематического парка «Остров мечты» в Москве стал президент Владимир Путин. К нему на каждом шагу подбегали детишки, каждый хотел сфотографироваться, а Владимир Владимирович никому не отказывал. Президента сразу же окружили малыши. «Можно вас обнять?» – спрашивали наиболее смелые. «Можно», – говорил глава государства. А ведь мог и отказать.

Путин поинтересовался, нравится ли им здесь. Дети хором закричали: «Да!». «Не устали ль вы?» – заботливо спросил глава государства. «Нет!» – единогласно, в едином порыве отвечали несмышленыши. «Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!» – улыбнулся Путин. Вот и я, не стирая с лица улыбки, прощаюсь с вами. Надеюсь, до понедельника.