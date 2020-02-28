Житель Тынды совершил убийство и поджег дом

В Амурской области Тындинский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Тынды. Он был признан виновным в убийстве.

«Судом установлено, что данный гражданин, узнав, что потерпевший распространил неправдивую информацию среди его знакомых, нанес несколько ударов ножом и один удар колуном по голове. От полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. Когда гражданин понял, что пострадавший не подает признаков жизни, поджег дом», – сказано в сообщении прокуратуры Амурской области.

При назначении наказания суд учел личность жителя Тынды, обстоятельства совершения преступления, явку с повинной, полное признание вины, а также противоправное поведение его жертвы, которое привело к трагедии.

Преступнику назначили наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.