Водитель кроссовера пострадал в вечерней аварии в Благовещенске (фото)

Вечером 27 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал человек. В 20:21 на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мухина столкнулись машины Toyota Mark II и Toyota RAV4.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, за рулем Mark находился мужчина 1996 года рождения, RAV4 управлял мужчина 1986 года рождения. В результате происшествия водитель RAV4 с травмами был доставлен в Амурскую областную клиническую больницу. По сведениям инстаграм-паблика autoroad.blg, у него перелом ребра. Фото: instagram.com/autoroad.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев