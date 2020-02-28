Ёлка, Наташа Королёва, Алла Пугачёва: шоу-театр «Котовасия» показал пародии на звёзд

Образы сразу нескольких звёзд российской эстрады узнали благовещенские зрители на спектакле шоу-театра «Котовасия». Ёлка, Наташа Королёва, Алёна Апина и, конечно, Алла Пугачёва – пародии на этих певиц показали дети, причем все это проходило в формате сказки «Арабская ночь».

Большой детский праздник собрал полный зал зрителей. Показывали представление тоже дети – весь коллектив шоу-театра «Котовасия», а это больше 70 человек. Сюжет был построен на сказках про Аладдина, героям нужно было удивить Джафара — вредного визиря. Помогал в этом Джинни, при этом был в своем репертуаре — «волшебничал» и дурачился. Аладдина сыграл Алексей Кравченко, а Джафара — Илья Коваленко. Главные герои были настолько артистичны, что зрители только и успевали, что следить за сюжетными поворотами. Большим достоинством концерта стали остроумные шутки, над которыми хохотали и дети, и взрослые.

В концерте охотно принимали участие и родители воспитанников «Котовасии». Номера они придумывают сами, а помогают довести до сценического варианта педагоги. К примеру, одним из самых ярких выступлений оказался «Мужичок с гармошкой» под «Наташу Королеву», где папа наяривал на гармони так, что у него отклеились усы.

Роли достаются родителям не просто так, а как «переходящий кубок». Дети, готовившие сольные номера, передают эстафету своим однокашникам. А номера эти — семейные.

«Эта акция у нас очень популярная. Родители сами болеют за то, чтобы получить этот кубок, потому что это семейное дело, работа со своим ребенком. У нас одна семья на этом концерте полностью была на сцене: мама Зоя, папа Вадим, Мирослава — пела песню Наташи Королевой, и сестра Оля пела “Черного кота”. Это замечательная семья Сухоруковых», — рассказала руководитель коллектива Оксана Жукова.

В конце концерта важная акция повторилась. В этот раз кубки в основном получили малыши. Это значит, что для педагогов задача к следующему концерту еще более усложнится. Однако особо в «Котовасии» не переживают: все дети и родители в коллективе — творческие люди.

Концерт получился ярким и благодаря интересным костюмам, которые сшило специализированное ателье «Василиса». А осветители с помощью современного оборудования выдавали настоящее световое шоу.

Кстати, во время представления случился конфуз: одна большая праздничная хлопушка с конфетти взорвалась не сразу, однако герои настолько смешно это подали, что зрители смеялись не переставая.

Впереди у «Котовасии» отчетный концерт «На большом воздушном шаре», его покажут 12 апреля. В нем уже не будет самодеятельных номеров, над его постановкой будут работать профессиональные педагоги: Алексей Кравченко, Ксения Сергеева, Надежда и руководитель шоу-театра «Котовасия» Оксана Жукова.

Шоу-театру «Котовасия» 23 года, в декабре они показали феерическое представление «Отроки во Вселенной», а в ноябре выступили в Благовещенске на одной сцене с певицей Наташей Королевой.

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