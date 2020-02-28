Фильмы конца 2019 года, которые понравятся всем

Впереди выходные, а это значит, что кто-то из вас предпочтет в один из вечеров задаться вопросом «Чтобы мне сегодня посмотреть?». Не тратьте время на поиски, а читайте нашу подборку. Мы собрали 7 фильмов конца 2019 года, которые скорее всего вы упустили, но посмотреть их обязательно стоит. Время не будет потрачено зря! Если что-то уже видели – делитесь своими впечатлениями.

В ТЕНИ ЛУНЫ

В 1988 году загадочно умирают три человека, не шее которых найдены следы от уколов. С четвертой жертвой, прежде чем она умерла, полицейским удалось пообщаться и получить описание подозреваемой – чернокожая девушка в синем худи. Но она погибает в метро, убегая от полиции.1997 год. Идентичные преступления повторяются. Подозреваемая – все та же чернокожая девушка в синем худи. Что вообще происходит – в этом придется разбираться главному герою. Присоединяйтесь к нему, не пожалеете.

ДИТЯ РОБОТА

После вымирания человеческой расы в подземном бункере активизировалась программа: робот-гуманоид должен вырастить из эмбриона человека. И ему это удается. Но реально ли на Земле вымерло все живое или это хорошо созданная и приукрашенная ложь? Слова робота ставятся под сомнение, когда на пороге бункера появилась женщина с просьбой о помощи...

СИРОТСКИЙ БРУКЛИН

Уверяем, это очень интересный и держащий в напряжении фильм. Главный герой – частный детектив с синдромом Туретта – расследует убийство своего наставника. Несмотря на неврозы, нервные тики и постоянные заикания, он бросает вызов гангстерам и коррупции. Продолжительность кинокартины – практически два с половиной часа. Но вы не уснете, пока она не закончится. Поэтому рекомендуем к просмотру.

ТРИ СЕКУНДЫ

Этот фильм рекомендую смотреть тем, кто любит криминальные триллеры с привкусом боевика. НО стоит учитывать, что в его основе не просто драки и пострелушки, сюжет намного глубже, и он развивается стремительно, поэтому мозг выключать на просмотре фильма не стоит.

Главный герой – информатор ФБР – оказывается в ловушке между мафией, полицией и ФБР. Как из нее он будет выпутываться, рассказывать не станем. Лучше смотрите сами.

В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ

Что вы сделаете, если найдете чужую сумочку – вернете ее владелице? Главная героиня Френсис так и поступила, обнаружив находку в метро. Владелица – одинокая вдова Грета. После знакомства с ней девушка стала проводить в ее доме очень много времени. Но в один из вечеров она обнаружила в шкафу женщины множество точно таких же сумочек и поняла, что оказалась обманутой…

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ

Когда-то ОН сдался в руки правосудия, совершив десятки убийств по всей стране. Вот только улик против него совсем нет. Зачем признаваться в содеянном, если ничего на тебя не указывает – в этом предстоит разобраться журналисту…

ПАРОЛЬ ХАУС

Если после просмотра трейлера вы решите, что это фильм ужасов, то спешим вас разочаровать – нет, это не ужасы, а хорошо снятый камерный триллер. По сюжету, компания бывших однокурсников проводит время за городом. И чтобы хоть как-то скрасить свой вечер все они ввязываются в опасную игру, которая может изменить не только историю человечества, но и их собственные жизни.