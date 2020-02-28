Выбор читателей за 27 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 27 февраля.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действующие из-за него в России на границе с Китаем. О продлении сроков международной изоляции на брифинге сообщила вице-премьер и глава штаба Татьяна Голикова.

Пенсионерам, проживающем на Севере и Дальнем Востоке, предложили вернуть право на возмещение стоимости проезда до места отдыха. При этом оплачивать собираются поездку на любом транспорте включая личный, кроме такси.

Депутат Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская предложила отказаться от Почты России и рассмотреть альтернативу крупнейшему национальному оператору. Такие меры, по словам депутата, необходимо принять из-за участившихся жалоб на услуги почты, поступающие в основном от жителей сельских территорий.

В Свободном в полицию от службы скорой помощи поступило сообщение, что в квартире одного из домов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлена личность погибшей – это местная жительница 1984 года рождения.