ВЦИОМ: 66 % россиян собираются голосовать за поправки в Конституцию

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Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое намечено на 22 апреля. Желание проголосовать высказали 66 % опрошенных.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, проводившего опрос, 41 % граждан выразил крайнюю степень уверенности в том, что пойдет на голосование. При этом о возможном участии чаще говорят россияне в возрасте 45-59 лет (70 %) и старше 60 лет (73 %).

Также, по данным исследования, россияне стали более информированными о предстоящем голосовании: если 24 января о нем слышали 72 % опрошенных, то к 20 февраля — уже 79 %. О конкретных предложениях знает каждый четвертый — 23 %.

Активнее всего (свыше 90 %) россияне готовы поддержать обеспечение доступности и качества медобслуживания (97 %), соцподдержки детям (96 %), закрепление МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95 %), ежегодную индексацию пенсии (94 %), неделимость территории (94 %) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, другое гражданство и счета за рубежом (93 %), сообщает ИАА «Восток России».