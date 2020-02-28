Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:21 12

ВЦИОМ: 66 % россиян собираются голосовать за поправки в Конституцию

ВЦИОМ: 66 % россиян собираются голосовать за поправки в Конституцию
Фото: pixabay.com

Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое намечено на 22 апреля. Желание проголосовать высказали 66 % опрошенных.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, проводившего опрос, 41 % граждан выразил крайнюю степень уверенности в том, что пойдет на голосование. При этом о возможном участии чаще говорят россияне в возрасте 45-59 лет (70 %) и старше 60 лет (73 %).

Также, по данным исследования, россияне стали более информированными о предстоящем голосовании: если 24 января о нем слышали 72 % опрошенных, то к 20 февраля — уже 79 %. О конкретных предложениях знает каждый четвертый — 23 %.

Активнее всего (свыше 90 %) россияне готовы поддержать обеспечение доступности и качества медобслуживания (97 %), соцподдержки детям (96 %), закрепление МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95 %), ежегодную индексацию пенсии (94 %), неделимость территории (94 %) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, другое гражданство и счета за рубежом (93 %), сообщает ИАА «Восток России».

Просмотров всего: 396

#закон #российская власть

распечатать


Общество

Амурские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о питании школьников
Общество 1

Стоимость патентов для амурских предпринимателей снова снизится
Общество

Амурским подтопленцам, чье жилье пострадало в 2019 году, выделят 347 миллионов
Общество

Школьники из многодетных семей Приамурья смогут ездить на автобусах беплатно круглый год

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    2 часа назад

    Вранье! А люди не читали что путин остается во главе госсовета до конца своей жизни?

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    голосование не имеет никакой юридической силы-очередной пшик для народа

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Редакция, похоже, путает понятия "проголосовать за поправки" и "прийти на голосование".

  • OT

    OT
    1 час назад

    А как опрос ВЦИОМ ставит? Вы за Путина? Именно так поставлен вопрос этими поправками. А вся статистика между тем подтверждает то, что Путина народ не поддерживает.

    Так что понятно конечно народ повелся на обман т.е. на тот сыр в мышеловке, что вписан в конституцию. Но опрос конечно ещё не факт.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Так бы и писали "... 66 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга...", а то размахнулись. Даже из приведённого перечня поправок в Конституцию, возникает вопрос: для чего нужно включать вопрос ежегодной индексации пенсии (94 %), если он регулируется федеральным законом? Или закон касается только индексации пенсий работающим пенсионерам (???). Ответ: вопросы, затрагивающие: "... обеспечение доступности и качества медобслуживания (97 %), соцподдержки детям (96 %), закрепление МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95 %), ежегодную индексацию пенсии (94 %), неделимость территории (94 %) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, другое гражданство и счета за рубежом (93 %)..." являются лишь ширмой, за которой будут "продвинуты" вопросы, касающиеся деятельности "первых лиц государства"...

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Да ЗДРАВСТВУЕТ!!!! ВСЕ КАК ОДИН!!!! ГОЛОСУЕМ за БЛОК ПАРТИЙНЫХ и БЕСПАРТИЙНЫХ!!!!!!

    ВОЙНА — ЭТО МИР

    СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО

    НЕЗНАНИЕ — СИЛА

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    «Кто управляет прошлым – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым»

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, всё остальное отсюда следует.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    У меня вот два вопроса при виде "запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, другое гражданство и счета за рубежом": на данный момент депутаты, чиновники и их ближайшие родственники имеют право заниматься коммерческой деятельностью? А в реальности как дело происходит?

  • invv

    invv
    1 час назад



    Noir , сегодня, 10:07

    У меня вот два вопроса при виде "запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, другое гражданство и счета за рубежом": на данный момент депутаты, чиновники и их ближайшие родственники имеют право заниматься коммерческой деятельностью? А в реальности как дело происходит?



    А в реальности: "Строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения."

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вопрос надо ставить так "вы видите реальное улучшение жизни в поправках или всего лишь надежду на улучшение жизни в лице вечного правления Путина?"

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Ахахахахха Да уже проголосовали)) Осталась формальность тупо провести выборы! Кто б нас еще спрашивал За мы или Против)))) Вова все уже решил за всех нас!!!!

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь