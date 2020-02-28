Кожемяко обгоняет Орлова: ежеквартальный рейтинг губернаторских аккаунтов

Амур.инфо определяло место в рейтинге по числу подписчиков. Таблица незначительно изменила внешний вид за квартал. Практически все губернаторы остались на прежних позициях, за исключением Олега Кожемяко и Василия Орлова. Экс-губернатор Приамурья вновь опередил нынешнего и занял почетное третье место. Помимо количества подписчиков, для анализа использовались такие значения, как общее количество постов, опубликованных в течение квартала, сколько лайков они получили, сколько комментариев оставили пользователи, «эффективный охват» (ER Day), вовлеченность аудитории и любовь подписчиков (LR).

Губернатор Подписчиков Всего публикаций Мне нравится Комментариев ER Day ER Post LR TR Сергей Фургал (Хабаровский край) 193 014 (+22 212) 37 424 358 17 760 2.064 6.191 5.942 0.249 Айсен Николаев (Республики Саха (Якутия) 114 629 (+12 683) 77 268 188 7 946 2.024 3.128 3.038 0.090 Олег Кожемяко (Приморский край) 59 717 (+12 817) 120 149 966 10 239 2.236 2.236 2.093 0.143 Василий Орлов (Амурская область) 59 332 (+8 918) 82 181 649 13 403 2.763 4.009 3.734 0.275 Алексей Цыденов (Республика Бурятия) 57 775 (+11 146) 14 58 694 3 225 1.246 7.655 7.256 0.399 Валерий Лимаренко (Сахалинская область) 37 463 (+11 454) 248 209 249 13 442 4.954 2.397 2.252 0.145 Сергей Носов (Магаданская область) 15 537 (+1 921) 24 16 079 787 0.928 4.523 4.312 0.211 Роман Копин (Чукотский автономный округ) 3 320 (+1 153) 50 16 811 683 4.428 10.539 10.127 0.411

Лидер губернаторских Инстаграмов Сергей Фургал «вырос» на 22 212 человек. Этот результат на 7 тысяч человек меньше, чем в предыдущем квартале. Губернатор продолжает освещать по большей части рабочие моменты, но в этот раз добавились посты-поздравления с праздниками и рассказ о походе на хоккей в ледовую арену. Фургал подробно показывал свою поездку в Москву, в частности, большого поста была удостоена встреча с лидером ЛДПР – Владимиром Жириновским.

Также он рассказал об открытии катка на набережной Хабаровска, где сыграл в хоккей и активно фотографировался с местными жителями, показал рабочие встречи с различными представителями власти.

Публикации Сергей Фургал выкладывает несколько раз в неделю. Но пользователи ждут этих постов и радуют главу края лайками и комментариями. Самым большим количеством лайков (33 530) был отмечен пост-поздравление с Днем народного единства.

В рейтинге Хабаровска аккаунт губернатора постоянно держится в десятке лидеров. Сейчас столице края он располагается на 7 месте, а в рейтинге политиков России расположился на 4-м.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев традиционно занимает второе место с приростом почти в 13 тысяч подписчиков. В этом квартале у губернатора было опубликовано 77 постов, что на 40 больше, чем у коллеги с первой строчки.

Народная любовь к губернатору Якутии растет с каждым кварталом. Айсен Сергеевич радует подписчиков не только политическими публикациями, но и личными. Именно последние каждый квартал набирают наибольшее количество лайков и комментариев. Также ценными являются публикации, под которыми Николаев высказывает собственные размышления на различные темы. Так, одним из героев его публикации стал скончавшийся на 96-м году ветеран войны Михаил Попов.

Губернатор активно делится и личным: он публикует поздравления с различными праздниками, сопровождая их фотографиями.

Губернатор Якутии продолжает активно вести прямые эфиры. Кроме того, он ввел новую рубрику: подкаст «Простыми словами».

Слог губернатора в публикациях, в отличие от многих других коллег, довольно простой, он пишет доступно и на популярные темы. В комментариях ответов самого губернатора найти не удалось – на все вопросы отвечает администрация главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Губернатор активно высказывался по поводу Послания Путина Федеральному собранию, также активно поддержал президента после 4,5-часовой пресс-конференции.

Обзавелся Николаев и «вечными» историями в своем профиле.

В своем городе Айсен Николаев входит в пятерку читаемых аккаунтов, а в категории «Политика» уверенно продолжает занимать 51 место.

Поменявшись с Василием Орловым, на третье место выбился Олег Кожемяко, прирост подписчиков у которого составил почти 13 тысяч человек. В этом квартале губернатор Приморья вел Инстаграм активно и опубликовал 120 постов.

Наконец-то у Кожемяко появились личные посты. Один из них тронул многих подписчиков. Публикация ко Дню матери набрала рекордные 17,1 тысячи просмотров для видеопубликаций (при средних 8 000).

Также Кожемяко выложил личное фото ко Дню студента, поделился информацией о чтении книг Владимира Арсеньева, показал архивное семейное фото в честь Рождества.

На комментарии подписчиков Кожемяко не отвечает, но некоторые вопросы отрабатывает администрация Приморья, периодически адресуя вопросы конкретным ведомствам.

Активнее других губернаторов Кожемяко выкладывает видеопосты, часто самостоятельно снимает себя и делится этими видео с приморцами. А некоторые видео, длиною больше минуты (например, фрагменты различных телевизионных программ) он выкладывает в IGTV.

Большая часть публикаций Олега Николаевича касается медицины. На развитии здравоохранения он делает особый акцент.

В отличие от многих других губернаторов, Олег Кожемяко активно снимает истории, а после закрепляет их в актуальных.

В рейтинге аккаунтов Владивостока положение Кожемяко постоянно меняется. Он входит в 100 самых читаемых аккаунтов. Его место колеблется в этом квартале с 168 по 47. В рубрике «Политика» губернатор поднялся и теперь занимает 61 место (в прошлом квартале он находился на 110).

На четвертом месте по числу подписчиков расположился потерявший былые позиции амурский глава Василий Орлов. Прирост подписчиков у губернатора превысил прошлые показатели квартала более чем на 2 000 человек, но сохранить в рейтинге третье место губернатору не удалось.

Василий Александрович продолжает активно вести рубрику «Неделя. Главное», один раз выходил в часовой прямой эфир с подписчиками, во время которого отвечал на волнующие амурчан вопросы.

У Орлова уже стало традицией поздравлять амурчан с важными праздниками, используя фотографии своей семьи. Новый год вновь стал поводом показать жену и подросшую дочь.

Самым популярным постом амурского губернатора стал опрос по поводу выходного дня 31 декабря, а следующим по популярности стал пост о том, что решение по этому поводу было принято положительное.

Просмотры видеороликов у амурского губернатора значительно выше, чем у приморского. Так, ролик с выполнением новогоднего желания Вани Рожкова набрал почти 40 тысяч просмотров. И хотя видеопостами Василий Александрович редко радует подписчиков, тем не менее они стабильно набирают более 12 тысяч просмотров.

Активно губернатор освящает проблемы Амурской области. Несколько его постов были посвящены запрету снюса, освещал он и дружеские хоккейные матчи с Китаем, и коронавирус, и появившиеся в связи ним проблемы.

Орлов не забывает о своем аккаунте и делает публикации регулярно, но отвечает на комментарии крайне редко. Как правило, все входящие запросы отрабатывает аккаунт администрации Амурской области.

Однако губернатор совсем забросил актуальные истории и истории в целом. Публикации в передовой Инстаграма у него крайне редки.

В Благовещенске среди самых популярных аккаунтов Василий Орлов регулярно входит в десятку лучших, на сегодняшний день он занимает 7 место в общем рейтинге города. В своей профилирующей категории «Политика» он поднялся на 47 место.

Следом за Василием Орловым расположился глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Разрыв между губернаторами небольшой, но темпы роста у Алексея Самбуевича высокие, и уже в следующем квартале он может перегнать Орлова и Кожемяко.

Количество постов в Инстаграме этого главы самое низкое по сравнению с другими. За весь квартал он сделал всего 14 публикаций. Большой перерыв в публикациях был с октября по декабрь.

В своих публикациях губернатор немногословен. Как правило, они посвящены рабочим моментам и праздникам. В начале Масленицы Цыденов пошутил о том, что будет, если объединить Сагаалган (торжественный праздник монгольских и некоторых тюркских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю – Прим.ред.) и Масленицу.

Наиболее популярная публикация за все это время – фотография с женой у церкви, под которой глава республики поздравил всех верующих с Рождеством.

В рейтинге Улан-Удэ губернатор занимает 6 место и ворвался в политический инстаграм-рейтинг, сразу заняв 39 место.

Дальше в борьбу вступает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который расположился на шестом месте. В будущем квартале развернется активное сражение за новые позиции в этом рейтинге, так как Лимаренко всерьез работает с Инстаграмом и пишет обо всем: о важных встречах, спортивных успехах, новых проектах.

Развитие Инстаграма идет у губернатора Сахалина не только в количестве постов, но и в том, что он стал полностью писать от первого лица, а также показал внуков, с которыми проводил новогодние праздники. Пользователи оценили такие нововведения (раньше губернатор выкладывал только работу) и отблагодарили Валерия Лимаренко рекордными для его публикаций почти 7 тысячами лайков.

Высказался сахалинский глава и о послании Путина Федеральному собранию, поддержав нововведения.

В рейтинге Инстаграмов Южно-Сахалинска Лимаренко постоянно находится в десятке, сейчас он расположился на 7 месте, а в рейтинге «Политики» – на 84-м.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области, по-прежнему остается на седьмом месте. Особых изменений у него нет: он мало публикует постов, не активен в историях.

Несколько постов Носова посвящены Новому году, остальные касаются рабочих моментов. Посты губернатора набирают мало комментариев и лайков, а на вопросы подписчиков никто не отвечает.

В аккаунте нет ничего личного, страница напоминает новостной паблик о губернаторе и его деятельности. Видеопубликаций губернатор практически не выкладывает.

В Магадане губернатор входит в пятерку популярных аккаунтов, а в рейтинге «Политика» занимает 111 место.

И, наконец, последнее место. Его занял губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. За квартал он сделал 50 публикаций и иногда снимал истории.

Этот губернатор, как и многие другие, поздравил округ с Новым годом, рассказал о встрече с молодым поколением, рассказал о людях, которые помогают ему делать Чукотку лучше.

У трех глав дальневосточных регионов – Александра Левинталя (ЕАО), Александра Осипова (Забайкальский край) и Владимира Илюхина (Камчатка) – профилей в Инстаграме по-прежнему нет.