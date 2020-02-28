Гороскоп 28 февраля: Скорпионам не стоит пускаться в авантюры, Раки рассеяны

Восход Солнца: 07:16

Заход Солнца: 18:08

Солнце в Рыбах.

Овен. Крайне неблагоприятный день. Происки недоброжелателей или неудачное стечение обстоятельств могут разрушить намеченные планы или свести на нет результаты длительных усилий. Вероятны финансовые потери или неудачные покупки.

Телец. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вас ждут удачи, подъем сил, возможность очаровывать окружающих. Хороший день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации. Звезды предсказывают вам неожиданный подарок. Однако помните, что за приятные мелочи все равно когда-нибудь придется расплачиваться.

Близнецы. Возможность серьезных испытаний мала, но этот день может всерьез испытать Вас на зрелость. Работа потребует сосредоточения сил, а дома от Вас будут ждать участия и заботы.

Рак. Критический день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Рассеянность, поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении может уронить Ваш авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми.

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Лев. Не теряйте чувства реальности: вероятно, многие проблемы ускользнули от Вашего внимания или излишняя самоуверенность мешает реально оценить положение. Во второй половине дня не исключены новые интересные деловые знакомства.

Дева. Сегодня лучше не заниматься трудовой деятельностью. Не стоит совершать поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятно обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Весы. День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых переговоров. А если у Вас к тому же характер альтруиста и миротворца, Вы можете примирить двух давних врагов. Не исключено, что Весам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние. Возможно, Вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

Скорпион. Удачный день во всех отношениях. Это самый подходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Осмотрительность и здравый смысл помогут Вам обойти подводные рифы, но только не пускайтесь в явные авантюры.

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Стрелец. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Остерегайтесь романтических приключений – они могут иметь нежелательные последствия. Не следует идти на поводу своих страстей. Избегайте резких высказываний или разговора на повышенных тонах, иначе ситуация обострится до предела. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную агрессию.

Козерог. Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к коммерческим операциям следует относиться с осмотрительностью. Вероятны недоразумения или разногласия с партнерами. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что Вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

Водолей. Начало дня будет сопряжено с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Ваша реакция может быть непредсказуемой и неуправляемой. Стремление к свободе обострит отношения в семье. Если Вы почувствуете, что переходите на повышенные тона, лучше отойти в сторону, дать страстям улечься.

Рыбы. Вероятно новое знакомство или какое-то известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется принимать серьезные решения. Растерянность и пессимизм могут помешать реальной оценке ситуации. Следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли.

Астролог: Вальдемар Небоходцев