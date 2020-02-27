Талантливые люди Благовещенска остро нуждаются в собственном пространстве

До 1 августа этого года должны завершиться работы по реконструкции выставочного зала. Планируется, что это будет универсальная площадка для проведения выставок, лекций, мастер-классов, литературных гостиных и т.п. И.о. директора областного краеведческого музея Елена Иванова и автор дизайн-проекта Татьяна Коноплянникова рассказали в программе «Простые вопросы» что будет представлять собой обновленный выставочный зал.

«Мысли о том, что надо реставрировать выставочный зал были давно. Они зародились еще тогда, когда я сама училась на художественно-графическом отделении, – вспоминает Татьяна. – Мы все студенты сталкивались с проблемой, что нам негде было выставляться. У нас в городе огромное количество талантливейших людей, и всегда интересно соприкасаться друг с другом посредством какого-то творчества. И не было этой базы, помещения, куда бы мы могли прийти и показать людям, что мы умеем».

Сейчас реставрация здания идет полным ходом. Практически завершены демонтажные работы – снесены все перегородки, убраны старые системы водоотведения, тепло и элекстроснабжения, демонтирован потолок и пол. В ближайшие дни начнется монтаж нового теплового узла.

«Главное условие было – сохранить ансамбль, который сложился на этой территории. Там три девятиэтажки, между ними одноэтажные здания и важно, чтобы новый фасад выставочного зала не выпадал из архитектурно-художественного проекта. Площадь выставочного зала будет 300 кв. м. Для сравнения, самая большая выставочная площадь в нашем музее – 160 кв.м. В новом зале мы сможем принимать крупные выставочные проекты», – добавляет Елена Иванова.