Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость
сегодня, 23:00 0

Талантливые люди Благовещенска остро нуждаются в собственном пространстве

Талантливые люди Благовещенска остро нуждаются в собственном пространстве

До 1 августа этого года должны завершиться работы по реконструкции выставочного зала. Планируется, что это будет универсальная площадка для проведения выставок, лекций, мастер-классов, литературных гостиных и т.п. И.о. директора областного краеведческого музея Елена Иванова и автор дизайн-проекта Татьяна Коноплянникова рассказали в программе «Простые вопросы» что будет представлять собой обновленный выставочный зал.

«Мысли о том, что надо реставрировать выставочный зал были давно. Они зародились еще тогда, когда я сама училась на художественно-графическом отделении, – вспоминает Татьяна. – Мы все студенты сталкивались с проблемой, что нам негде было выставляться. У нас в городе огромное количество талантливейших людей, и всегда интересно соприкасаться друг с другом посредством какого-то творчества. И не было этой базы, помещения, куда бы мы могли прийти и показать людям, что мы умеем».

Сейчас реставрация здания идет полным ходом. Практически завершены демонтажные работы – снесены все перегородки, убраны старые системы водоотведения, тепло и элекстроснабжения, демонтирован потолок и пол. В ближайшие дни начнется монтаж нового теплового узла.

«Главное условие было – сохранить ансамбль, который сложился на этой территории. Там три девятиэтажки, между ними одноэтажные здания и важно, чтобы новый фасад выставочного зала не выпадал из архитектурно-художественного проекта. Площадь выставочного зала будет 300 кв. м. Для сравнения, самая большая выставочная площадь в нашем музее – 160 кв.м. В новом зале мы сможем принимать крупные выставочные проекты», – добавляет Елена Иванова.

Просмотров всего: 43

#кино #культура #музыка #Простые вопросы

распечатать


В России и мире 3

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Культура

Ходули, весеннее дефиле и блины: краеведческий музей приглашает благовещенцев на Масленицу

Общество 3

Хирургическое лечение ожирения – это как плетка для пациента: врачи о бариатрической медицине
Культура 18

В Благовещенске во время ремонта выставочного зала нашли послание из СССР (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь