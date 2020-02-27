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27февраля
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сегодня, 18:30 0

Интерес, дружелюбие, амбиции: о пожеланиях студентов и работодателей друг к другу (опрос-видео)

Интерес, дружелюбие, амбиции: о пожеланиях студентов и работодателей друг к другу (опрос-видео)

В Амурском государственном университете работодатели крупных компаний Приамурья презентовали студентам свои вакансии. Послушать спикеров собралось несколько сотен студентов из разных факультетов. Корреспондент Альфа ТВ решил выяснить, какие запросы у работодателей и молодежи друг к другу.

Встречу в университете организовал центр содействия трудоустройству выпускников и студентов. На ней присутствовали представители 13 крупных компаний – «Транснефть», «Сбербанк», банк «ВТБ», Почта России, Амурские коммунальные системы, Фонд социального страхования, пограничное управление ФСБ России по Амурской области и другие.

Представители компаний рассказали студентам о вакансиях экономистов, инженеров, энергетиков, операторов, монтеров, бухгалтеров, юристов, менеджеров по продажам. А также предложили службу по контракту. Подробности в опросе.

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#Альфа ТВ #вузы #жизнь #работа

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