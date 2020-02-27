Амурские парламентарии уточнили бюджет региона на 2020 год

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Депутаты Законодательного собрания Амурской области в двух чтениях приняли поправки в бюджет региона на 2020 год. Очередное заседание состоялось 27 февраля. Парламентарии распределили 4 миллиарда рублей.

280 миллионов из них – целевые. В регион они поступили из федеральной казны на реализацию нацпроекта «Безопасные дороги» и обеспечение дорожной деятельности.

Целевые остатки дорожного фонда, это 905,6 миллиона, будут распределены следующим образом: на капитальные вложения в объекты госсобственности направят 377,6 миллиона. Муниципальным образованиям на дороги местного значения предусмотрено 320,2 миллиона. 172,5 миллиона пойдет на содержание, ремонт дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. На выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования – 35 миллионов. На обеспечение деятельности государственных учреждений – чуть больше 365 тысяч.

Безвозмездные поступления в размере 1,1 миллиарда рублей будут направлены на инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки в Свободном. На закупку медицинского оборудования и оснащение Свободненской городской поликлиники предусмотрено 3,7 миллиона.

722 миллиона рублей будут направлены на содержание государственных учреждений области. 200 миллионов из них пойдут на противопожарные и антитеррористические мероприятия и 225 миллионов рублей на повышение зарплаты неуказным категориям бюджетников.

Кроме того, 48,9 миллиона рублей решено направить на приобретение медицинского оборудования для оснащения нейрохирургической операционной в областной больнице; 12 миллионов – на оснащение медицинских организаций автомобилями для первичной медико-санитарной помощи; 38,2 миллиона рублей – на приобретение передвижных медицинских комплексов (флюрограф, маммограф и передвижная стоматология); 20 миллионов рублей пойдет на проведение углубленных медицинских осмотров спортсменов до 18 лет на базе детской городской клинической больницы.

30,9 миллиона рублей – на улучшение материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования для реализации актуализированного стандарта по профессиям из перечня топ-50, предусматривающего прохождение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.

9,1 миллиона рублей – на обеспечение соответствующим оборудованием 176 пунктов проведения экзаменов, организуемых на территории Амурской области на период проведения ГИА-9 (для 9 классов).

Предполагается увеличение финансовой помощи местным бюджетам на 376 миллионов рублей. 130 из них направляются на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 105 миллионов – на проведение мероприятий антитеррористической и противопожарной защищенности муниципальных объектов. На 30 миллионов увеличат ассигнования по поддержке местных инициатив. На 22 миллиона дополнительно увеличат ассигнования, связанные с ремонтом помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

На 177 миллионов увеличат расходы ЖКХ: около 99 миллионов из них выделено на поддержку организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.

Оставшуюся сумму направят на 14 направлений в соответствии с действующими в Приамурье госпрограммами.