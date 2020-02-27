Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:02 0

Амурские парламентарии уточнили бюджет региона на 2020 год

Амурские парламентарии уточнили бюджет региона на 2020 год
Фото: Амур.инфо

Депутаты Законодательного собрания Амурской области в двух чтениях приняли поправки в бюджет региона на 2020 год. Очередное заседание состоялось 27 февраля. Парламентарии распределили 4 миллиарда рублей.

280 миллионов из них – целевые. В регион они поступили из федеральной казны на реализацию нацпроекта «Безопасные дороги» и обеспечение дорожной деятельности.

Целевые остатки дорожного фонда, это 905,6 миллиона, будут распределены следующим образом: на капитальные вложения в объекты госсобственности направят 377,6 миллиона. Муниципальным образованиям на дороги местного значения предусмотрено 320,2 миллиона. 172,5 миллиона пойдет на содержание, ремонт дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. На выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования – 35 миллионов. На обеспечение деятельности государственных учреждений – чуть больше 365 тысяч.

Безвозмездные поступления в размере 1,1 миллиарда рублей будут направлены на инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки в Свободном. На закупку медицинского оборудования и оснащение Свободненской городской поликлиники предусмотрено 3,7 миллиона.

722 миллиона рублей будут направлены на содержание государственных учреждений области. 200 миллионов из них пойдут на противопожарные и антитеррористические мероприятия и 225 миллионов рублей на повышение зарплаты неуказным категориям бюджетников.

Кроме того, 48,9 миллиона рублей решено направить на приобретение медицинского оборудования для оснащения нейрохирургической операционной в областной больнице; 12 миллионов – на оснащение медицинских организаций автомобилями для первичной медико-санитарной помощи; 38,2 миллиона рублей – на приобретение передвижных медицинских комплексов (флюрограф, маммограф и передвижная стоматология); 20 миллионов рублей пойдет на проведение углубленных медицинских осмотров спортсменов до 18 лет на базе детской городской клинической больницы.

30,9 миллиона рублей – на улучшение материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования для реализации актуализированного стандарта по профессиям из перечня топ-50, предусматривающего прохождение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.

9,1 миллиона рублей – на обеспечение соответствующим оборудованием 176 пунктов проведения экзаменов, организуемых на территории Амурской области на период проведения ГИА-9 (для 9 классов).

Предполагается увеличение финансовой помощи местным бюджетам на 376 миллионов рублей. 130 из них направляются на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 105 миллионов – на проведение мероприятий антитеррористической и противопожарной защищенности муниципальных объектов. На 30 миллионов увеличат ассигнования по поддержке местных инициатив. На 22 миллиона дополнительно увеличат ассигнования, связанные с ремонтом помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

На 177 миллионов увеличат расходы ЖКХ: около 99 миллионов из них выделено на поддержку организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.

Оставшуюся сумму направят на 14 направлений в соответствии с действующими в Приамурье госпрограммами.

Просмотров всего: 44

#заксобрание #финансы #экономика

распечатать


Общество

Приамурье стало лидером Дальнего Востока по использованию концессий
Общество 19

Амурский депутат предложила области отказаться от Почты России

Общество

Благовещенец задолжал своему ребенку почти 1,5 миллиона рублей
Экономика 2

На сельскую ипотеку под 3 % нацелились около 350 амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь