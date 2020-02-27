Приамурье стало лидером Дальнего Востока по использованию концессий

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало результаты всероссийского рейтинга, который оценивает активность инвесторов в создании и реконструкции важных объектов региона, находящихся в государственной собственности, без привлечения бюджетных средств. В 2019 году Приамурье поднялось сразу на 14 позиций и теперь занимает 12 место в России и первое среди субъектов ДФО.

«Сегодня государственно-частное партнерство становится одним из основополагающих инструментов развития региональной и муниципальной инфраструктуры, привлечения частных инвестиций и, как следствие, повышения качества оказываемых населению услуг. Эти совместные проекты касаются не только крупных инфраструктурных, но и социальных объектов. При участии бизнеса и инвестиций в регионах развиваются проекты в сфере здравоохранения, спорта и туризма», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

На сегодняшний день в регионе реализуются несколько проектов государственно-частного партнерства. Одним из ярких примеров является трансграничный мост через реку Амур между Амурской область и провинцией Хэйлунцзян. Создание крупного инфраструктурного объекта в свою очередь обеспечивает условия для создания новых инвестиционных проектов без привлечения бюджетных средств на прилегающих территориях. Например, в этом году начнется строительство транспортно-логистического комплекса в зоне трансграничного мостового перехода, для которого будет привлечено более 7 миллиардов рублей частных инвестиций.

Еще одним ключевым объектом считается новый международный терминал аэропорта Благовещенска, в рамках которого планируется привлечь 2,8 миллиарда рублей. Концессионное соглашение с инвестором позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани амурской столицы почти в 4 раза – с 80 до 300 пассажиров в час.

«Применение механизмов ГЧП мы рассматриваем как дополнительный инструмент привлечения инвестиций. В Амурской области имеются недофинансированные проекты, в том числе с высокой степенью проработки, готовой документацией. Сейчас мы изучаем коробочные решения, лучшие практики регионов и финансовых институтов по ГЧП проектам. В планах вести координацию основных проектов в области, сделать оценку возможности заключения концессий по отложенным, недофинансированным проектам. Уже сегодня сформирован первый пул таких проектов для предложения потенциальным инвесторам», – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Уровень развития сферы государственно-частного партнерства является одним из важных показателей, влияющих на положения региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявляет лучшие практики. По результатам 2018 года Приамурье находится на 37 месте. Губернатором Амурской области поставлена задача попасть в 30-ку лидеров рейтинга.