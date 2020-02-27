Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:43 1

На экипировку амурских пожарных, ликвидирующих лесные пожары, потратят 20 миллионов

На экипировку амурских пожарных, ликвидирующих лесные пожары, потратят 20 миллионов

На территории пожарных частей Амурской области начались занятия на огневой полосе психологической подготовки. В них участвуют все лесопожарные формирования, которые тушат лесные пожары: пожарные, сотрудники лесхозов и добровольной пожарной охраны муниципалитетов.

Для тушения природных пожаров и защиты от них населенных пунктов в этом году в противопожарной и поисково-спасательной службах области создано 46 групп оперативного реагирования численностью 230 человек личного состава, определен резерв в количестве 96 человек. Во всех подразделениях проведена инвентаризация имущества, оборудования, организовано проведение технического обслуживания автомобильной техники. Кроме того, проверены средства связи групп оперативного реагирования — в наличии 138 радиостанций и 46 спутниковых телефонов.

В планах приобрести необходимые запасные части и расходные материалы для проведения необходимого ремонта автопарка. На 20 миллионов рублей закупят экипировку и оборудование для личного состава: костюмы противоэнцефалитные, нательное белье, краги, сапоги резиновые с антипрокольной стелькой, палатки, спальные мешки, рюкзаки рейдовые, аптечки противоожоговые, ранцевые огнетушители, бензопилы и воздуходувки.

На территории области создано 536 подразделений добровольной пожарной охраны в 505 населенных пунктах общей численностью 2 206 человек. Вопросы оснащения добровольцев специальной одеждой, средствами пожаротушения и прохождение медицинского осмотра находятся на постоянном контроле начальников подразделений ППС области.

Также разработаны графики проведения 146 пожарно-тактических занятий с участием подразделений добровольной пожарной охраны и 138 занятий на огневой полосе психологической подготовки. Мероприятия по подготовке подразделений добровольной пожарной охраны планируется завершить к началу весеннего пожароопасного периода, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 26

#пожары

распечатать


Общество 4

Для борьбы с лесными пожарами в Амурской области готовят уникального специалиста
Происшествия 3

Сотрудники амурского СИЗО спасли людей из горящего дома

Происшествия

В Свободном на месте пожара найдено тело мужчины
Происшествия 1

Окна тряслись: очевидцы говорят о взрыве при пожаре в амурском поселке (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Vahtovik

    Vahtovik
    26 минут назад

    Этот бравый рапорт о количестве и готовности тушить пожары может обрадовать только иностранца(наш то русский человек ещё в заголовке увидит лапшу) вангую:дожгут последнее, спилят и продадут, даже не сомневайтесь....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь