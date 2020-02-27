На экипировку амурских пожарных, ликвидирующих лесные пожары, потратят 20 миллионов

На территории пожарных частей Амурской области начались занятия на огневой полосе психологической подготовки. В них участвуют все лесопожарные формирования, которые тушат лесные пожары: пожарные, сотрудники лесхозов и добровольной пожарной охраны муниципалитетов.

Для тушения природных пожаров и защиты от них населенных пунктов в этом году в противопожарной и поисково-спасательной службах области создано 46 групп оперативного реагирования численностью 230 человек личного состава, определен резерв в количестве 96 человек. Во всех подразделениях проведена инвентаризация имущества, оборудования, организовано проведение технического обслуживания автомобильной техники. Кроме того, проверены средства связи групп оперативного реагирования — в наличии 138 радиостанций и 46 спутниковых телефонов.

В планах приобрести необходимые запасные части и расходные материалы для проведения необходимого ремонта автопарка. На 20 миллионов рублей закупят экипировку и оборудование для личного состава: костюмы противоэнцефалитные, нательное белье, краги, сапоги резиновые с антипрокольной стелькой, палатки, спальные мешки, рюкзаки рейдовые, аптечки противоожоговые, ранцевые огнетушители, бензопилы и воздуходувки.

На территории области создано 536 подразделений добровольной пожарной охраны в 505 населенных пунктах общей численностью 2 206 человек. Вопросы оснащения добровольцев специальной одеждой, средствами пожаротушения и прохождение медицинского осмотра находятся на постоянном контроле начальников подразделений ППС области.

Также разработаны графики проведения 146 пожарно-тактических занятий с участием подразделений добровольной пожарной охраны и 138 занятий на огневой полосе психологической подготовки. Мероприятия по подготовке подразделений добровольной пожарной охраны планируется завершить к началу весеннего пожароопасного периода, сообщает областное правительство.