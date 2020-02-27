Восьмого марта благовещенкам вручат 1 000 тюльпанов

Благовещенский активист и волонтер готовит очередную акцию к Международному женскому дню. Благотворители готовы предоставить для нее 1 000 тюльпанов. Это больше, чем в предыдущие годы.

Началось все в 2017 году, когда Игорь Меметов, известный в столице Приамурья как организатор благотворительных акций, решил порадовать в праздник представительниц прекрасного пола Благовещенска. По его словам, в мире много негатива и катастрофически не хватает доброты.

«Почему тюльпаны? Да потому что это самые весенние цветы, которые символизируют женскую красоту и нежность», – рассказал организатор цветочной акции.

Три года назад в рамках первой акции удалось собрать средства на 320 тюльпанов, часть из которых организатору пришлось докупать на свои деньги. В мероприятии по раздаче цветов участвовали 12 добровольцев.

В 2018 году волонтеры немного скорректировали формат и подарили цветы тем, кто нередко в это праздник бывает забыт. Участники акции посетили Дом ветеранов и престарелых Благовещенска. Несмотря на то, что тюльпаны подорожали, организаторам удалось собрать восемь тысяч рублей и приобрести 200 тюльпанов, которые и вручили женщинам.

Третья акция состоялась в 2019 году, которая по масштабам превзошла предыдущие. На призыв волонтеров откликнулись два цветочных салона, которые благотворительно предоставили 800 тюльпанов. Одну часть подарили пожилым благовещенкам в социальном центре «Доброта» и в Доме ветеранов, а другую – горожанкам на улицах города. Вручением занимались более 20 человек из числа добровольцев и воспитанников Алексеевской гимназии.

В этом году акция будет ещё масштабнее, цветочные меценаты передают организаторам 1 000 тюльпанов. На просьбы о помощи в проведении мероприятия откликнулись два магазина, каждый из которых передаст волонтерам по 500 цветов.

«Нам нужны добровольцы, которые помогут нам вручать цветы уважаемым пенсионеркам в домах ветеранов и жительницам Благовещенска на улицах. Но если появятся меценаты, которые вдруг захотят докупить цветов, то мы организуем раздачу не только в центре города, но и в разных его районах, например, где центральный рынок, в микрорайоне», – отметил Игорь Меметов.

По всем вопросам обращаться к организатору акции по телефону: 8-929-491-14-07