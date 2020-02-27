Приамурье готовится к переходу на электронные медицинские карты

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В здравоохранение активно внедряются информационные системы. Это результат реализации проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». В 2019 году на его воплощение было предусмотрено 105,5 миллиона рублей.

Были заключены государственные контракты на сумму 96,9 миллиона рублей. Приобретено 626 автоматизированных рабочих мест (моноблоков) для врачей в 9 медицинских организаций на общую сумму 47,6 миллиона рублей. Кроме того, производились закупки оргтехники, инфоматов,серверов для модернизации локальных узлов связи, аппаратно-программных комплексов и средств криптозащиты информации для организации подключения к защищенной сети минздрава региона территориально выделенных структурных подразделений и ФАПов.

В Амурской областной инфекционной больнице установлен и настроен комплекс модулей лабораторной службы и интеграции лабораторного оборудования. 10,7 миллиона рублей было направлено на поставку и внедрение в эксплуатацию медицинской информационной системы в 16 учреждений.

«На реализацию проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области" в 2020 году предусмотрено 345,8 миллиона рублей из федерального бюджета, и 10,7 миллиона рублей – из бюджета региона. Запланированы следующие мероприятия: проведение закупки и ввод в эксплуатацию вычислительных мощностей для размещения и функционирования подсистем ГИСЗ АО регионального центра обработки данных. На это будет потрачено 35, 4 миллиона рублей. В рамках выполнения данного мероприятия в 2020 году будет проведена модернизация основного центра обработки данных для обеспечения взаимодействия действующих медицинских информационных систем с облачными решениями с целью создания единой региональной государственной информационной системы здравоохранения Амурской области – того самого цифрового контура. Иными словами, в данный момент ведется масштабная работа по обеспечению совместимости действующих информационных систем», – рассказал директор Амурского медицинского информационно-аналитического центра Михаил Отрепкин.

Он также сообщил, что в текущем году необходимо создать дополнительные автоматизированные рабочие места для медицинских работников (компьютерное оборудование). С учетом потребности медицинских учреждений в таком оборудовании на эти цели предусмотрены средства в размере 94,5 миллиона рублей.

Запланировано приобретение 1 927 новых рабочих мест в 28 медицинских организаций, а также 25 планшетных компьютеров для оснащения выездных бригад станции скорой медицинской помощи Благовещенска. Каждое автоматизированное рабочее место комплектуется АРМ и соответствующим программным обеспечением. Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для медицинских работников потребует 22,6 миллиона рублей.

Кроме того, в связи с переходом на информационную систему, использующую облачные технологии передачи и хранения данных, предусмотрена поэтапная замена до 2022 года устаревшего оборудования, не соответствующая облачным технологиям, приобретенного в 2012 году в количестве 1399 рабочих мест. На 2020 год запланирована замена 466 единиц оборудования в 14 медицинских организациях. 25,1 миллиона рублей потребуется на оснащение медицинских организаций периферийным оборудованием (принтеры, МФУ и прочее).

АМИАЦ предстоит провести обследование, проектирование, создание локальных вычислительных сетей/структурированных кабельных систем. На эти цели выделено 45 миллиона рублей.

«Данное мероприятие предусматривает в 2020 году развитие инфраструктуры ЛВС в 40 медицинских организациях с общим количеством создаваемых портов 4 761. Это довольно объемная работа. Помимо того, мы будем осуществлять подключение к региональной ЗСПД (защищенная сеть передачи данных) дополнительных автоматизированных рабочих мест медицинских работников. В частности, речь идет о закупке и введении в эксплуатацию криптографического оборудования узлов связи медицинских организаций для подключения территориально выделенных структурных подразделений и фельдшерско-акушерских пунктов к общей защищенной сети. В реализации данного мероприятия участвует 35 медицинских организаций» – рассказал Михаил Отрепкин.

Будет проведена модернизация медицинских информационных систем учреждений, что позволит вести расписание приема врачей, электронных медицинских карт, создание и хранение электронных медицинских документов, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ). На эти мероприятия отводится 121,6 миллиона рублей. В результате планируется внедрение Единой цифровой платформы в 52 медицинских организациях Амурской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Уже проведено предпроектное обследование региона, передана вся нормативная документация для проведения инсталляции системы и подключения медицинских организаций. Безусловно, во многом успех этого проекта зависит от информационной грамотности медицинского персонала, которому нужно перестраивать свою работу в соответствии с требованиями IT. Будут проводиться инструктажи во всех учреждениях, согласно функционалу работников. Обучить нужно 2921 врача и 7265 средних медработников. Запланировано создание двух постоянно действующих учебных классов на базе Амурского медицинского колледжа для обучения в различных форматах: очно и дистанционно. Дополнительно, необходимо заранее подготовить учебные планы и графики проведения инструктажей, специализированные курсы для администраторов и продвинутых пользователей системы. Для контроля качества обучения запланированы итоговые тестирования и аттестации уровня знаний пользователей», – пояснил директор Амурского медицинского информационно-аналитического центра.