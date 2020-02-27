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27февраля
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В Амурской области осужденные сошьют постельное белье для больницы

В Амурской области осужденные сошьют постельное белье для больницы

Осужденные исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области сошьют комплекты постельного белья для Октябрьской районной больницы. В настоящее время с медучреждением заключен государственный контракт.

Работники швейного участка изготовят махровые и вафельные полотенца, пододеяльники, простыни, наволочки и пеленки на сумму более 230 тысяч рублей. На сегодняшний день на швейном участке ИК-2 трудоустроено около 40 осужденных. Все работники прошли профессиональное обучение в образовательном учреждении и получили соответствующую специальность.

«Тесное взаимодействие исправительных учреждений с государственными и муниципальными заказчиками в части размещения заказов на изготовление продукции является одним из основных направлений повышения эффективности трудовой адаптации осужденных и создания дополнительных рабочих мест», – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

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#жизнь

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