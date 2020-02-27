Австралиец нашел на пляже «инопланетное создание»

Австралиец, гуляя с собакой по пляжу, обнаружил необычное существо. Его ярко-желтый цвет и странная форма навела мужчину на мысль о внеземном происхождении.

Странное создание найдено на Лейтон Бич на западе Австралии. Необычный вид заставил австралийца подумать, что это существо – инопланетное, и он попросил своих подписчиков подсказать, кто это.

Один из пользователей посоветовал мужчине выбросить это существо обратно в океан при помощи пластикового пакета. По мнению советчика, перед ними «убийца собак».

В каком-то смысле это создание действительно убивает собак. Профессор Кулум Браун рассказал, что австралиец нашел морского зайца. Но, в отличие от лесного, морской тезка не такой безобидный: он использует в защитных целях чернила, которые содержат токсины, ядовитые для собак. Токсичность яда, по словам Брауна, зависит от того, какими водорослями питался морской заяц, сообщает «360».