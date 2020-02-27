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В Свободном обнаружили тело женщины с признаками криминальной смерти

В Свободном обнаружили тело женщины с признаками криминальной смерти
Фото: ru.depositphotos.com

Обновлено: 17:30

В Свободном в полицию от службы скорой помощи поступило сообщение, что в квартире одного из домов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлена личность погибшей – это местная жительница 1984 года рождения.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению может быть причастен знакомый погибшей – местный житель 1985 года рождения.

Мужчина скрывался. Ни по месту жительства, ни на рабочем месте его не оказалось. В течение суток сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, где может находиться амурчанин. Его задержали на улице ранним утром.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В сообщении следственного управления СКР по региону говорится, что тело 35-летней женщины с признаками криминальной смерти было обнаружено в Свободном в доме по улице Чубаровых 25 февраля. 34-летнему жителю города уже предъявлено обвинение в убийстве амурчанки. Он подтвердил, что причастен к преступлению.

Отмечается, что следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении амурчанина меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

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#криминал #происшествия #Свободный

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