Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:36 0

Католический священник приставал к школьнице и присылал ей порнографию

Католический священник приставал к школьнице и присылал ей порнографию
Фото: Photo Mix с сайта Pixabay

В США арестовали католического священника, который приставал к девочке-подростку. Мужчина также регулярно присылал ей ролики с порнографией.

Священник познакомился с 17-летней девочкой в церкви, куда ходит ее семья. Сначала между ними возникло неформальное общение, но позже он стал ее домогаться. На допросе мужчина признался, что ему нравилось тереться о подростков. Также он присылал девочке порнографические фотографии и видео.

Отмечается, что 31-летний Кевин Лонерган был приговорен к двум годам тюрьмы.

Лонерган оставил свою предыдущую работу в качестве помощника пастора в церкви во время аналогичного инцидента с 15-летней прихожанкой. Однако тогда девушка отказалась писать заявление в полицию, и заместителю пастора ничего не было, сообщает «Рен ТВ».

Просмотров всего: 64

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Свободном обнаружили тело женщины с признаками криминальной смерти
Происшествия 1

Соцсети: в Благовещенске бензовоз потерял цистерну (видео)
Общество

Благовещенец задолжал своему ребенку почти 1,5 миллиона рублей
В России и мире

В Индии ребенка женили на собаке, чтобы отогнать злых духов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь