Католический священник приставал к школьнице и присылал ей порнографию

В США арестовали католического священника, который приставал к девочке-подростку. Мужчина также регулярно присылал ей ролики с порнографией.

Священник познакомился с 17-летней девочкой в церкви, куда ходит ее семья. Сначала между ними возникло неформальное общение, но позже он стал ее домогаться. На допросе мужчина признался, что ему нравилось тереться о подростков. Также он присылал девочке порнографические фотографии и видео.

Отмечается, что 31-летний Кевин Лонерган был приговорен к двум годам тюрьмы.

Лонерган оставил свою предыдущую работу в качестве помощника пастора в церкви во время аналогичного инцидента с 15-летней прихожанкой. Однако тогда девушка отказалась писать заявление в полицию, и заместителю пастора ничего не было, сообщает «Рен ТВ».