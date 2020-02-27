Заключенный из Приморья более 70 раз продал несуществующую машину

В Приморском крае за продажу несуществующего автомобиля осужден местный житель. Сделки он совершал, находясь в местах лишения свободы. Жертвами мошенника стали и двое жителей Амурской области.

Как установлено в судебном заседании, фигурант, находясь в колонии, применил известную ему схему мошеннического хищения чужого имущества и разместил в интернете информацию о продаже якобы имеющейся у него машины марки Toyota Land Cruser 200. Введя в заблуждение двух жителей Амурской области, он попросил их перечислить аванс в счет стоимости авто.

Доверчивые покупатели перечислили ему деньги в общей сумме 13 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В итоге срок заключения был увеличен – по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по предыдущим приговорам за совершение в общей сложности более 70 эпизодов аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает краевая прокуратура.