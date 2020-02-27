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27февраля
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сегодня, 20:19 3

Заключенный из Приморья более 70 раз продал несуществующую машину

Заключенный из Приморья более 70 раз продал несуществующую машину
Фото: hp-brakes.ru/

В Приморском крае за продажу несуществующего автомобиля осужден местный житель. Сделки он совершал, находясь в местах лишения свободы. Жертвами мошенника стали и двое жителей Амурской области.

Как установлено в судебном заседании, фигурант, находясь в колонии, применил известную ему схему мошеннического хищения чужого имущества и разместил в интернете информацию о продаже якобы имеющейся у него машины марки Toyota Land Cruser 200. Введя в заблуждение двух жителей Амурской области, он попросил их перечислить аванс в счет стоимости авто.

Доверчивые покупатели перечислили ему деньги в общей сумме 13 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В итоге срок заключения был увеличен – по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по предыдущим приговорам за совершение в общей сложности более 70 эпизодов аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает краевая прокуратура.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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    58 минут назад

    Интересно, что масса чиновников в РФ точно так же, как герой статьи, делает свою карьеру. Продает воздух под видом бурной деятельности. Этим же отличается и господин Путин. Но нормальному пацану светит тюрьма, а чиновникам премия.

  • Вячеслав5203

    Вячеслав5203
    23 минуты назад

    Из того анекдота. Если на твоем огороде нашли клад- это государства, если коноплю- то твоя

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    16 минут назад

    fullИнтересно, что масса чиновников в РФ точно так же, как герой статьи, делает свою карьеру. Продает воздух под видом бурной деятельности. Этим же отличается и господин Путин. Но нормальному пацану светит тюрьма, а чиновникам премия.


    Мошенник-нормальный?Ну ну

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