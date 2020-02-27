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27февраля
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сегодня, 19:33 4

Для борьбы с лесными пожарами в Амурской области готовят уникального специалиста

Для борьбы с лесными пожарами в Амурской области готовят уникального специалиста
Фото: pixabay.com

В текущем пожароопасном сезоне коллектив Амурской авиалесоохраны пополнится молодым летчиком-наблюдателем – редким как для региона, так и для России специалистом. Уникальность профессии летчика-наблюдателя определяется многими факторами.

Численность летнабов по всей России не превышает 300 человек, но с их участием обеспечивается обнаружение и тушение около трети лесных пожаров, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Такие специалисты имеют двойную – штурманскую и лесохозяйственную подготовку и незаменимы в ходе обнаружения и тушения лесных пожаров в условиях труднодоступной местности, а также в наземной зоне при угрозе лесных пожаров для населенных пунктов и объектов экономики.

Право на обучение профессии летчика-наблюдателя получают только курсанты, имеющие лесохозяйственное образование и практический опыт тушения лесных пожаров в должности парашютиста-пожарного или десантника-пожарного. В ходе учебы они осваивают десантную, парашютную и аварийно-спасательную подготовку, тренажерную подготовку на устройствах имитации полета, летную подготовку на различных типах воздушных судов, изучают воздушную навигацию, охрану лесов от пожаров, радиосвязь и другие дисциплины.

Профессию летчика-наблюдателя в Федеральном авиационном центре, расположенном в подмосковном Пушкино, сейчас осваивает представитель авиалесоохраны Амурской области Кирилл Крюков. К обучению он приступил еще в начале октября 2019 года. Сейчас в его учебной программе полным ходом идет десантная подготовка по спускам с вертолета Ми-8. Для десантирования используются спусковые устройства СУ-Р и КС-К, широко применяемые в деле.

Кроме курсанта из Амурской области, на летнабов сейчас учатся представители Мурманской, Якутской, Сахалинской, Архангельской, Свердловской, Забайкальской, Ханты-Мансийской, Тюменской авиалесоохраны. Подготовка молодых специалистов завершится в конце мая, и уже в начале лета они приступят к работе по охране лесов от пожаров на своих территориях.

Вследствие сложности и высокого уровня ответственности работы, первоначально молодые специалисты будут работать в паре с опытными летнабами и только после завершения стажировки приступят к самостоятельной профессиональной деятельности.

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#пожары

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Комментарии
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  • Vahtovik

    Vahtovik
    49 минут назад

    Можно спать спокойно-с таким ценным специалистом Вы не увидите даже дымка на горизонте.... Спутники, 900 опергрупп уже отстой....

  • full

    full
    43 минуты назад

    Новый природоохранный прокурор? Другие спецы, типа этого летчика - идиотизм. Ну и из космоса все видно, но видимо, этого никто в МЧС не знает.

  • Душелов

    Душелов
    16 минут назад

    Надо возвращаться к традиционным ценностям - провести молебен

  • sind

    sind
    4 минуты назад

    Построить вышки и наблюдать

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