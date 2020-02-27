Роспотребнадзор: трое россиян заразились коронавирусом

У троих россиян, эвакуированных 22 февраля из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они госпитализированы в карантинные боксы клинической больницы имени профессора Агафонова в Казани.

По словам Анныя Поповой, у россиян, подтвержден новый тип коронавируса, вспышка которого в декабре 2019 года была зафиксирована в китайской провинции Хубэй. «Диагноз у троих человек подтвержден вирусологическими методами, не одним, а несколькими»,— подчеркнула она, добавив, что «клинических проявлений нет». Всего на борту судна, стоявшего на карантине в Иокогаме, находились 24 гражданина России, эвакуированы восемь. Все эвакуированные, включая трех инфицированных, были доставлены в Казань, где на 14 дней останутся под наблюдением в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора Агафонова. Прибывших разместили в боксах, где все это время с ними будут находиться три врача, шесть медсестер и три санитарки. Боксы охраняют бойцы Росгвардии.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее говорил, что среди эвакуированных четверо жителей Татарстана, включая несовершеннолетнего. По его словам, именно поэтому республиканские власти предложили разместить эвакуированных в казанской клинике. Как заверяют власти, пациенты не ограничены в общении с внешним миром — по телефону и через интернет.

Как рассказала «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова, всем эвакуированным раздали планшеты. «Они сами не проявляют активность для публикаций,— ответила она на вопрос о том, почему находящиеся на карантине не выкладывают в сеть информацию о происходящем.— Люди почти месяц находились взаперти на корабле, еще две недели в больнице предстоит провести. Вполне объяснимо, что они не хотят привлекать к себе внимание СМИ».

Минздрав республики сообщает об удовлетворительном состоянии находящихся на карантине: отсутствии повышенной температуры и «катаральных явлений» (насморка, кашля). Это подтвердила и Анна Попова. Она отметила, что клиника, где размещены эвакуированные из Японии, «совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных». Администрация разместила в сети видео карантинных боксов: двухместные палаты с санузлами, обустроенными душевыми кабинками.

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к жителям России с призывом не выезжать в те страны, где есть случаи заболевания коронавирусом COVID-19. «Особую опасность представляют КНР, Южная Корея, Иран, Италия,— сказала она на брифинге в среду по итогам заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории России.— Хочу повторить: без крайней необходимости не нужно ездить. Оставайтесь дома. Дома спокойней. И надежней. И мы вам поможем, если что».

Анна Попова также предупредила, что «сегодня 39 стран регистрируют у себя случаи инфекции, связанной с новым коронавирусом»: «Поэтому совершенно очевидно, что возможность заноса инфекции в РФ, безусловно, возрастает». Она указала, что «кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду. (...) Поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно». И призвала чаще протирать гаджеты, мыть лицо и руки, использовать чистую посуду и поддерживать жилье в чистоте.