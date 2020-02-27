Житель амурского села проявил беспечность и лишился автомобиля

В Амурской области полицейские вернули мужчине похищенный автомобиль. В отношении предполагаемого угонщика возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Магдагачинскому району обратился житель села Тыгда 1988 года рождения. Он сообщил, что ночью из гаража у него похитили автомобиль Toyota Carina.

Ориентировку на машину направили во все территориальные органы УМВД России по Амурской области. И в тот же день полицейские в Свободном задержали разыскиваемое авто – им управлял ранее судимый житель села Тыгда 1989 года рождения. Амурчанин признался в содеянном. По словам задержанного, во время совершения преступления дверь гаража была не заперта, а ключ от машины находился в замке зажигания.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу.

Полиция напоминает: никогда не оставляйте машину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, даже если она находится в гараже. Если вы обнаружили, что совершен угон автомобиля, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции либо позвоните по телефону 02, с мобильного – 102.

Телефон доверия УМВД России по Амурской области: 59-40-59.