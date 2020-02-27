Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:51 0

Житель амурского села проявил беспечность и лишился автомобиля

Житель амурского села проявил беспечность и лишился автомобиля
Фото: pixabay.com

В Амурской области полицейские вернули мужчине похищенный автомобиль. В отношении предполагаемого угонщика возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Магдагачинскому району обратился житель села Тыгда 1988 года рождения. Он сообщил, что ночью из гаража у него похитили автомобиль Toyota Carina.

Ориентировку на машину направили во все территориальные органы УМВД России по Амурской области. И в тот же день полицейские в Свободном задержали разыскиваемое авто – им управлял ранее судимый житель села Тыгда 1989 года рождения. Амурчанин признался в содеянном. По словам задержанного, во время совершения преступления дверь гаража была не заперта, а ключ от машины находился в замке зажигания.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу.

Полиция напоминает: никогда не оставляйте машину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, даже если она находится в гараже. Если вы обнаружили, что совершен угон автомобиля, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции либо позвоните по телефону 02, с мобильного – 102.

Телефон доверия УМВД России по Амурской области: 59-40-59.

Просмотров всего: 276

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Свободном обнаружили тело женщины с признаками криминальной смерти
В России и мире

Католический священник приставал к школьнице и присылал ей порнографию
Происшествия 1

Заключенный из Приморья более 70 раз продал несуществующую машину
Происшествия 1

Соцсети: в Благовещенске бензовоз потерял цистерну (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь