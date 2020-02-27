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27февраля
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сегодня, 16:17 5

Космодром Восточный впервые принял сразу четыре разгонных блока «Фрегат»

Космодром Восточный впервые принял сразу четыре разгонных блока «Фрегат»

На космодром Восточный прибыли четыре разгонных блока «Фрегат». В таком количестве разгонные блоки космодром принимает впервые. Оборудование вечером 26 февраля доставил в аэропорт Благовещенска самолет «Руслан», после чего его сразу повезли на Восточный.

Фото: Александр Ефимов

Специалисты АО «ЦЭНКИ» совместно со специалистами АО «НПО Лавочкина» (предприятие-разработчик разгонного блока входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняли и установили блоки на складе блоков Технического комплекса. Все работы прошли штатно. В режиме хранения разгонные блоки будут находиться до начала марта, именно на этот период запланировано начало работ.

Фото: ЦЭНКИ

Также в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя на космодроме Восточный находятся пять РН «Союз-2.1б», три из них собраны в пакеты. Работы по сборке велись в этом году специалистами филиала АО «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в соответствии с графиком. Старт ракет-носителей «Союз-2.1б» запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

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#космодром

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    4 контейнера разгрузили))) круто!! Рогозину пора песню новую сочинить да премию взять себе!!!!

  • Vlad_mir

    Vlad_mir
    2 часа назад

    Завтра только прилетит Руслан, а сегодня, 27 февраля, уже разгрузили. Фантастика)))

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Угу, тож обратил внимание на 28.02

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    редакция амуринфо изобрела мафынку времени:)))))

  • Кот

    Кот
    1 час назад

    Вчера вечером пролетал над микрахой, здоровая махина.

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