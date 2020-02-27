Ксения Собчак нашла политическое применение Бузовой и Тимати

Собчак отметила, что для создания слоганов и программных тезисов использовала цитаты, которые они сами озвучили в своем творчестве.

По мнению Собчак, Ольга Бузова может найти себе политическое применение во главе партии «Брошенки России», а ее программным тезисом могли бы стать строчки из песни «Мало половин»: «Сделав выводы, я остаюсь настоящей, я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть».

Для Ирины Аллегровой телеведущая выдумала партию «Угонщицы России» со слоганом «Угнала тебя, угнала – ну и что же тут криминального?», а для Григория Лепса – «Партию рюмки водки на столе». Тимати мог бы создать «Партию настоящих джентльменов», а слоганом должна стать фраза из песни: «Грязные сучки будут наказаны!»

Нашлось место в планах Собчак и кумиру современной молодежи Элджею, программным тезисом которого станет фраза «Ты точно пойдёшь со мной, точно пойдёшь со мной».

21 февраля певица Валерия рассказала о том, что решила создать партию и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, отметил, что политическая организация получит название «Сильные женщины». Позже идею раскритиковала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы телеведущей Алены Водонаевой.

20 февраля музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Он рассказал, что долго вел острополитический аккаунт в Инстаграме и был вынужден смотреть на «наши политические физиономии» и однажды подумал, что «сможет объяснить этим людям, что страну можно сделать лучше». Музыкант не исключил возможности участия в выборах в нижнюю палату парламента страны. Собчак назвала поступок Шнурова банальным и предположила, что причиной издевок музыканта над ее политическими амбициями была зависть, сообщает «Лента.ру».