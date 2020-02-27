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сегодня, 16:41 21

Амурский депутат предложила области отказаться от Почты России

Амурский депутат предложила области отказаться от Почты России
Фото: pixabay.com

Депутат Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская предложила отказаться от Почты России и рассмотреть альтернативу крупнейшему национальному оператору. Такие меры, по словам депутата, необходимо принять из-за участившихся жалоб на услуги почты, поступающие в основном от жителей сельских территорий.

Об этом Ирина Александровна рассказала журналистам на очередной сессии заксобрания. По ее информации, жалобы стали поступать с начала года – речь идет о задержках корреспонденции и денежных выплат.

«Поступали жалобы – это мягко сказано. Проблемы есть во всех населенных пунктах, мы запросили информацию у районов, ни один нам не сказал, что проблем нет. Первый разговор у нас состоялся в июне, шли очень большие задержки в доставке выездными бригадами. Нам пообещали, что все замечания будут учтены и сразу будут приняты меры. Ситуация на июнь-июль улучшилась, но на сегодняшний день она обострилась и очень сильно. Сегодня, например, у нас идет речь о задержке корреспонденции до полумесяца.

Почта России – монополист. А она, в том числе, оказывает социальные услуги по контракту с государством и с Амурской областью: выплачивает пенсии, социальные пособия. Также Почта России берет на себя обязательства от коммунальных предприятий – принимать платежи от населения. При этом она приезжает не вовремя, и естественно, деньги не доходят своевременно А человеку, который не успел оплатить вовремя, начисляется пеня, для жителей это однозначно невыгодно. И еще один момент, который очень остро встал – идут задержки выплаты пенсий.

Они должны выполнять те условия, по которым они взяли обязательства, и в первую очередь те, которые у них подписаны с Амурской областью. Если нет, значит, надо рассматривать вопрос альтернативы почты. Тем более если у нас сейчас есть перечисление на карты, так, может быть, вообще отказаться от этой организации, которая на сегодняшний день фактически не выполняет услуги?» – высказалась Киевская.

До 1 октября 2019 года Почта России являлась федеральным государственным унитарным предприятием. Сейчас она реорганизована в акционерное общество.

В Амурской области всего 385 отделений Почты России. 282 из них – это сельские ОПС. На сегодняшний момент закрыты 62 отделения. На этот шаг региональному филиалу пришлось пойти из-за нехватки кадров, рассказал его представитель.

«48 отделений закрыто по причине отсутствия штатных работников, в 14-ти работники находятся в отпуске либо на больничном. Закрытые ОПС действительно существуют. Причины разные, основная – это отсутствие работников соответствующей квалификации. Малочисленность наших населенных пунктов сказывается на том, что сложно подобрать персонал.

По ряду ОПС ситуация с временным закрытием решается выездом мобильной группы. Но, скажем, в Тындинском районе это занимает 2-3 дня, и человек живет в походных условиях, либо в ОПС. В остальных случаях обслуживание осуществляется в передвижных ОПС по графику, который в целом выдерживается. Проблема с обслуживанием одна – отсутствие у населения возможности комфортно разместиться в ожидании приезда машины. В 2019 году, как и ранее, перебои в работе наших ОПС случались только при ЧП районного или областного масштаба. Последний случай – это паводок, ледяной дождь, который осенью прошел, тогда не смогли выехать наши УАЗики», – сообщил докладчик.

Он добавил, что региональный филиал Почты России сейчас нерентабелен и подсчитывает убытки. Чтобы их перекрыть, в отделениях почтовой связи пытаются продавать товары народного потребления, бытовую технику. Общая численность амурского филиала Почты России – 2 500 человек. Среди них 471 оператор, 540 почтальонов, 136 водителей, 200 человек – вспомогательный персонал.

«Основная масса расходов – это фонд оплаты труда. НДФЛ за прошлый год – 74 миллиона, налог на прибыль – 8,22 миллиона рублей, налог на имущество – 6 миллионов, транспортный налог – 500 тысяч рублей. Сам по себе УФПС Амурской области является убыточным филиалом: расходы филиала не покрывают собственные доходы. Убыток за прошлый год составил 216 миллионов рублей. Убыток филиала покрывается за счет собственных средств АО "Почта России". Предприятие не получало и не получает из бюджета никаких субсидий и компенсаций на свою деятельность.

Из общего количества наших ОПС нерентабельными является 170, 155 – это сельские ОПС. Большинство сельских ОПС расположены в малонаселенных пунктах, где проживает менее 500 человек. Ни о каких доходах от услуг почтовой связи говорить не приходится. В таких населенных пунктах и уровень выручки от доставки пенсий, приема коммунальных платежей, не позволяет покрывать расходы содержания ОПС», – подытожил представитель организации.

Для решения этого вопроса амурские законодатели пригласили на сессию представителей разных территорий региона, чтобы каждый из них смог заявить о своей проблеме. Замечания прозвучали, в частности, от Мазановского, Тындинского, Свободненского и Ивановского районов.

В итоге амурскому филиалу Почты России законодательным собранием рекомендовано принять замечания на заметку. Также амурские парламентарии решили через 2-3 месяца снова пригласить представителя почты и заслушать доклад.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Альтернатива есть! Депутат областного заксобрания в своем избирательном округе обеспечивает все функции почты России( пенсии, оплату ЖКХ, корреспонденцию и пр.)Вот это и будет забота об избирателях,-а как это будет делать-сам или создаст какую-нибуть контору...депутату виднее..

  • full

    full
    1 час назад

    Альтернатива всегда была - судебные иски с требованиями компенсации за просроченную доставку. Другое дело, что нужно законодательно это прописать, чтобы Почта России не чувствовала себя вольготно, чтобы наказание было с запасом. При Горшове был бардак и вымогательство, но хотя бы сроки доставки соблюдались. А сейчас просто бардак и полная неспособность нормально работать..

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    "Чтобы их перекрыть, в отделениях почтовой связи пытаются продавать товары народного потребления, бытовую технику" - не пытаются. Их ОБЯЗУЮТ продавать этот товар. Не продал - забираешь домой за свой счет. Вот все и бегут оттуда

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Убытки - 216 млн, налог на прибыль - 8. Оригинально!

  • full

    full
    1 час назад

    Собственно, после акционирования предприятия, в России повелось специально опускать его работу и за бесценок скупать акции. ЕСЛИ ЭТА СХЕМА РЕАЛИЗУЕТСЯ СЕЙЧАС - СВЯТОЕ ДЕЛО. На кое кому на нары все таки стоит присесть. В первую очередь господину премьер - министру. Медведеву, естесстн.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    CherrySweet

    "Чтобы их перекрыть, в отделениях почтовой связи пытаются продавать товары народного потребления, бытовую технику" - не пытаются. Их ОБЯЗУЮТ продавать этот товар. Не продал - забираешь домой за свой счет. Вот все и бегут оттуда



    А свой счёт это как? Из кармана вытаскивает?

  • ay

    ay
    1 час назад

    CherrySweet

    "Чтобы их перекрыть, в отделениях почтовой связи пытаются продавать товары народного потребления, бытовую технику" - не пытаются. Их ОБЯЗУЮТ продавать этот товар. Не продал - забираешь домой за свой счет. Вот все и бегут оттуда



    Если это так, то это лютый трэш. И начальство - дурнОе. СамодУрное. Если это так.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Убытки - 216 млн, налог на прибыль - 8. Оригинально!



    если бы вы хоть немного разбирались в бух.учете, то не удивлялись бы

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Я за!!! Где мое удостоверение, отправленное почтой России теперь не знает ни кто!!! И не узнает никогда!!!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Я за!!! Где мое удостоверение, отправленное почтой России теперь не знает ни кто!!! И не узнает никогда!!! Сволочи

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Помнится, получила посылку (отслеживала по трек-коду), а через три недели получила извещение от Почты России и её прибытии и просьбу получить

  • ay

    ay
    1 час назад

    домовенок

    Помнится, получила посылку (отслеживала по трек-коду), а через три недели получила извещение от Почты России и её прибытии и просьбу получить



    Помнится ,вообще, ничего не получил. Международку. Безтрековую.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    » Tуман , сегодня, 17:37

    Спасибо.... эх, ностальжи, ностальжи

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    48 минут назад

    Если нет, значит, надо рассматривать вопрос альтернативы почты. Тем более если у нас сейчас есть перечисление на карты, так, может быть, вообще отказаться от этой организации, которая на сегодняшний день фактически не выполняет услуги?

    Ну все же сначала нужно рассмотреть вопрос альтернативы, а потом уже решать отказываться или нет.

    А с карт люди как снимать будут? У нас рядом с Благовещенском то есть маленькие сёла, откуда еще доберись до этого банкомата, потом еще с ним разберись.

    Получится так, что переложат проблему почты на пенсионеров, как он там свои копейки получит - его проблемы.

    Почта России все же государственная компания. Пусть считают наш регион фактическими издержками, социальным направлением и прочее, а отвечают по обязательствам в судебном порядке.

  • домовенок

    домовенок
    42 минуты назад

    Криптоаналитик

    Если нет, значит, надо рассматривать вопрос альтернативы почты. Тем более если у нас сейчас есть перечисление на карты, так, может быть, вообще отказаться от этой организации, которая на сегодняшний день фактически не выполняет услуги?

    Ну все же сначала нужно рассмотреть вопрос альтернативы, а потом уже решать отказываться или нет.

    А с карт люди как снимать будут? У нас рядом с Благовещенском то есть маленькие сёла, откуда еще доберись до этого банкомата, потом еще с ним разберись.

    Получится так, что переложат проблему почты на пенсионеров, как он там свои копейки получит - его проблемы.

    Почта России все же государственная компания. Пусть считают наш регион фактическими издержками, социальным направлением и прочее, а отвечают по обязательствам в судебном порядке.



    Да вроде, уже и не государственная.....

  • Анеле

    Анеле
    24 минуты назад

    Почта России да, ужас((

    Но не замутит ли Киевская альтернативу ещё ужаснее? Она это может((

  • домовенок

    домовенок
    21 минута назад

    Анеле

    Почта России да, ужас((

    Но не замутит ли Киевская альтернативу ещё ужаснее? Она это может((



    Вполне разделяю ваши опасения.

    А депутат Киевская, кажется, за амурскую мусорную реформу отвечает?

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    9 минут назад

    У нас всё, что для людей - убыточно и нерентабельно. Всякие там почты, бани и т.д

  • Анеле

    Анеле
    6 минут назад

    домовенок

    Анеле

    Почта России да, ужас((

    Но не замутит ли Киевская альтернативу ещё ужаснее? Она это может((



    Вполне разделяю ваши опасения.

    А депутат Киевская, кажется, за амурскую мусорную реформу отвечает?

    Конкретно - она доходы от мусорной реформы в свой "кошелёк" складывает

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 минуты назад

    CherrySweet"Чтобы их перекрыть, в отделениях почтовой связи пытаются продавать товары народного потребления, бытовую технику" - не пытаются. Их ОБЯЗУЮТ продавать этот товар. Не продал - забираешь домой за свой счет. Вот все и бегут оттуда


    Не свисти.У меня супруга работала на почте.Ничего у нее не высчитывали за тот товар.Не с чего высчитывать.Купят-не купят,да пофигу былоУшла потому ,что зарплата реально копеечная а нервотрепки с клиентурой ежедневные.

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