Амурский депутат предложила области отказаться от Почты России

Депутат Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская предложила отказаться от Почты России и рассмотреть альтернативу крупнейшему национальному оператору. Такие меры, по словам депутата, необходимо принять из-за участившихся жалоб на услуги почты, поступающие в основном от жителей сельских территорий.

Об этом Ирина Александровна рассказала журналистам на очередной сессии заксобрания. По ее информации, жалобы стали поступать с начала года – речь идет о задержках корреспонденции и денежных выплат.

«Поступали жалобы – это мягко сказано. Проблемы есть во всех населенных пунктах, мы запросили информацию у районов, ни один нам не сказал, что проблем нет. Первый разговор у нас состоялся в июне, шли очень большие задержки в доставке выездными бригадами. Нам пообещали, что все замечания будут учтены и сразу будут приняты меры. Ситуация на июнь-июль улучшилась, но на сегодняшний день она обострилась и очень сильно. Сегодня, например, у нас идет речь о задержке корреспонденции до полумесяца.

Почта России – монополист. А она, в том числе, оказывает социальные услуги по контракту с государством и с Амурской областью: выплачивает пенсии, социальные пособия. Также Почта России берет на себя обязательства от коммунальных предприятий – принимать платежи от населения. При этом она приезжает не вовремя, и естественно, деньги не доходят своевременно А человеку, который не успел оплатить вовремя, начисляется пеня, для жителей это однозначно невыгодно. И еще один момент, который очень остро встал – идут задержки выплаты пенсий.

Они должны выполнять те условия, по которым они взяли обязательства, и в первую очередь те, которые у них подписаны с Амурской областью. Если нет, значит, надо рассматривать вопрос альтернативы почты. Тем более если у нас сейчас есть перечисление на карты, так, может быть, вообще отказаться от этой организации, которая на сегодняшний день фактически не выполняет услуги?» – высказалась Киевская.

До 1 октября 2019 года Почта России являлась федеральным государственным унитарным предприятием. Сейчас она реорганизована в акционерное общество.

В Амурской области всего 385 отделений Почты России. 282 из них – это сельские ОПС. На сегодняшний момент закрыты 62 отделения. На этот шаг региональному филиалу пришлось пойти из-за нехватки кадров, рассказал его представитель.

«48 отделений закрыто по причине отсутствия штатных работников, в 14-ти работники находятся в отпуске либо на больничном. Закрытые ОПС действительно существуют. Причины разные, основная – это отсутствие работников соответствующей квалификации. Малочисленность наших населенных пунктов сказывается на том, что сложно подобрать персонал.

По ряду ОПС ситуация с временным закрытием решается выездом мобильной группы. Но, скажем, в Тындинском районе это занимает 2-3 дня, и человек живет в походных условиях, либо в ОПС. В остальных случаях обслуживание осуществляется в передвижных ОПС по графику, который в целом выдерживается. Проблема с обслуживанием одна – отсутствие у населения возможности комфортно разместиться в ожидании приезда машины. В 2019 году, как и ранее, перебои в работе наших ОПС случались только при ЧП районного или областного масштаба. Последний случай – это паводок, ледяной дождь, который осенью прошел, тогда не смогли выехать наши УАЗики», – сообщил докладчик.

Он добавил, что региональный филиал Почты России сейчас нерентабелен и подсчитывает убытки. Чтобы их перекрыть, в отделениях почтовой связи пытаются продавать товары народного потребления, бытовую технику. Общая численность амурского филиала Почты России – 2 500 человек. Среди них 471 оператор, 540 почтальонов, 136 водителей, 200 человек – вспомогательный персонал.

«Основная масса расходов – это фонд оплаты труда. НДФЛ за прошлый год – 74 миллиона, налог на прибыль – 8,22 миллиона рублей, налог на имущество – 6 миллионов, транспортный налог – 500 тысяч рублей. Сам по себе УФПС Амурской области является убыточным филиалом: расходы филиала не покрывают собственные доходы. Убыток за прошлый год составил 216 миллионов рублей. Убыток филиала покрывается за счет собственных средств АО "Почта России". Предприятие не получало и не получает из бюджета никаких субсидий и компенсаций на свою деятельность.

Из общего количества наших ОПС нерентабельными является 170, 155 – это сельские ОПС. Большинство сельских ОПС расположены в малонаселенных пунктах, где проживает менее 500 человек. Ни о каких доходах от услуг почтовой связи говорить не приходится. В таких населенных пунктах и уровень выручки от доставки пенсий, приема коммунальных платежей, не позволяет покрывать расходы содержания ОПС», – подытожил представитель организации.

Для решения этого вопроса амурские законодатели пригласили на сессию представителей разных территорий региона, чтобы каждый из них смог заявить о своей проблеме. Замечания прозвучали, в частности, от Мазановского, Тындинского, Свободненского и Ивановского районов.

В итоге амурскому филиалу Почты России законодательным собранием рекомендовано принять замечания на заметку. Также амурские парламентарии решили через 2-3 месяца снова пригласить представителя почты и заслушать доклад.