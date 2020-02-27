Восемь территорий Приамурья пока не проявили интерес к «Земскому учителю»

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Не все территории Амурской области проявляют интерес к программе «Земский учитель». В ряде районов и городов пока не было подано ни одного пакета документов на участие.

В Приамурье продолжается прием документов на конкурс «Земский учитель», который продлится до 15 апреля. На сегодня трудоустроиться в школах амурских сел, поселков городского типа и малых городов желает 731 педагог – столько заявок от кандидатов поступило на портал zemteacher.edu.ru. Однако это не гарантирует, что по результатам конкурса эти претенденты приедут работать именно в Приамурье, для этого им необходимо подать пакеты документов в региональный институт развития образования. Пока из общего числа заявок документами подкреплены 60.

«Участники программы "Земский учитель" вправе подать несколько заявлений в различные субъекты страны. По итогу отборочных конкурсов они могут получить приглашение на трудоустройство в нескольких школах, из них по приоритету он выбирает одну. Для конкурсанта это удобный расклад, а вот школе, чтобы понимать, сколько человек реально готовы прийти работать именно в эту организацию, пакет документов необходим изначально», – прокомментировали в отделе общего образования регионального минобрнауки.

К настоящему времени по указанной программе ни одного пакета документов на участие не подано в восьми территориях Амурской области: Сковородинском, Ромненском, Михайловском, Магдагачинском, Завитинском, Архаринском районах, а также в городах Райчихинск и Зея.

Финансирование программы «Земский учитель» рассчитано на три года вперед. До 2022 года включительно по два миллиона рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на трудоустройство в школах Амурской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 212 миллионов рублей, в областном – 40 миллионов.

Практически во всей стране размер финансирования составит один миллион рублей, исключение – регионы Дальнего Востока, где эта сумма будет в два раза выше.

«Цель проекта "Земский учитель" – не просто привлечь учителей на остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования», – отмечает заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

В 2020 году амурские школы, расположенные в 40 поселениях с численностью не более 50 тысяч человек, смогут принять 47 учителей. В числе остродефицитных – вакансии учителей иностранных языков (требуется 20 педагогов), а также математики, физики и информатики (требуется 14 педагогов).

Как пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, ознакомиться с перечнем вакантных должностей и условиями конкурсного отбора программы «Земский учитель» можно по ссылке. Бланки документов, которые необходимо заполнить для участия в программе, размещены здесь.