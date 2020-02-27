Моногорода планируют спасать с помощью переселения жителей

Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов. Жителей предлагается переселять из опустевших домов на окраинах в центр населенного пункта или соседние поселения для снижения расходов бюджета.

Отмечается, что схожая схема уже была опробована в Воркуте, сейчас обсуждается возможность распространить ее на другие города. Кроме того, на месте расселенных домов можно создавать зеленые зоны, а высвобождающиеся средства направлять на модернизацию коммунального хозяйства. Об этом «Известиям» рассказали эксперты, участвующие в разработке соответствующих вариантов оптимизации для кабмина.

Председатель совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский рассказал, что будет сформирована единая модель, которую города смогут при желании применять в условиях быстрого сокращения численности населения.

Сейчас в городах со сложным экономическим положением миграционный отток идет равномерно из всех районов. Часто многоквартирные дома остаются наполовину пустыми. При этом расходы на содержание дома и коммунальных сетей сохраняются, как при прежней численности населения.

На сегодняшний день в Амурской области осталось 4 моногорода: Райчихинск, Свободный, Тында и пгт Прогресс. Ранее в этот список входил и Белогорск, но недавно он был исключен из перечня.