Как позвонить, сообщить, найти: на официальном сайте Белогорска опубликовали полезные телефоны

На официальном сайте администрации Белогорска – белогорск.рф – обновление. По поручению главы города Станислава Мелюкова в разделе «Работа с гражданами» систематизирована информация, которая может быть полезна при обращении населения в органы местного самоуправления, учреждения и организации города.

«Поручение дано в связи с участившимися случаями обращения граждан в социальных сетях за информацией, касающейся телефонов, номеров кабинетов и адресов структурных подразделений, – рассказала специалист пресс-службы главы Белогорска Вера Кастрикина. – Она размещена с начала работы информационного ресурса. Однако для удобства белогорцев принято решение аккумулировать ее на сайт белогорск.рф в одном разделе. В функционал раздела “Работа с гражданами” добавлена функция “скачать”. Полезные телефоны можно распечатать, а также сохранить в мобильный телефон».

Помимо информации об отделах, номерах кабинетов специалистов и телефонов, теперь в одном разделе данные о личных приемах главы и его заместителей, приемных днях отделов администрации города. Здесь же размещены адреса структурных подразделений с их телефонами. А также полезные телефоны для обращения по вопросам ЖКХ, благоустройства, безнадзорных животных, уличного освещения, работы светофорного хозяйства, вопросов выплаты заработной платы и трудовых отношений, предпринимательства, незаконного оборота алкоголя, переписи населения, соблюдения жилищного и административного законодательства, опеки и попечительства и так далее.

В увеличение охвата информирования населения контактной информацией, связанной с деятельностью органов местного самоуправления, по поручению главы города вовлечены и социальные сети. В рамках проекта «Открытый муниципалитет» данные на постоянной основе размещены в сторис и мультиссылке инстаграм-аккаунта белогорск.рф, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.