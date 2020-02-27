В 79 домах Приамурья в 2020 году отремонтируют инженерные системы

В 2020 году в Амурской области будут отремонтированы инженерные системы в 79 многоквартирных домах. Работы пройдут в соответствии с краткосрочным планом капремонта, оценочная стоимость которого составляет 633,1 миллиона рублей.

Специалисты приведут в порядок системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также электроснабжения.

Вопрос об увеличении количества многоквартирных домов, где необходимо провести работы по замене инженерных сетей, обсудили в рамках рабочей встречи представителей министерства ЖКХ, регионального оператора и депутатов заксобрания Амурской области.

В связи с тем, что общий износ инженерных сетей в многоквартирных домах Приамурья значителен, министерство ЖКХ ежегодно увеличивает в краткосрочных планах процент домов с видом ремонта – «капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем».

При этом остается острым вопрос о допуске подрядчиков в квартиры собственников. Согласно законодательству, собственники обязаны предоставить доступ к общему имуществу многоквартирного дома, расположенному в жилом помещении, но некоторые амурчане не дают провести работы у себя в квартире.

Одним из недавних примеров стал ремонт внутридомовых инженерных систем в доме 112/2 на улице Пионерской в Благовещенске. Собственники части квартир отказались допустить рабочих для проведения работ. В дальнейшем ответственность за возможные аварийные ситуации с коммуникациями будет возложена на собственников данных помещений, пишет пресс-служба правительства Амурской области.