Амурский депутат предложил отменить мероприятия с гражданами КНР из-за коронавируса (видео)

Депутат Законодательного собрания Амурской области, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Кирилл Зимин предложил отменить все культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием граждан КНР на территории Благовещенска и Амурской области до конца года и перенести на следующий.

Депутат заявил о необходимости таких мер «из-за быстрого распространения коронавируса на всей территории КНР и за ее пределами, резкого увеличения числа зараженных граждан КНР, а также во избежание распространения вирусной инфекции на территории Амурской области и охраны здоровья граждан области». Письмо с этим предложением он направил губернатору Приамурья. По мнению Кирилла Зимина, нужно усилить меры безопасности, чтобы с наступлением тепла, вирус не проник на территорию Приамурья.

«Самая большая пандемия была ровно сто лет назад, так называемый грипп – испанка. Заражено было порядка 550 миллионов. Статистика смертности была больше десяти процентов. На сегодняшний день по коронавирусу статистика – три с небольшим процента. Как мы видим, он имеет тенденцию разрастания. Буквально вчера у нас были зараженные в 33 странах, на сегодняшний день уже в 48, это только за сутки», – отметил парламентарий.