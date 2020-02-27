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27февраля
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сегодня, 14:14 27

Амурский депутат предложил отменить мероприятия с гражданами КНР из-за коронавируса (видео)

Амурский депутат предложил отменить мероприятия с гражданами КНР из-за коронавируса (видео)

Депутат Законодательного собрания Амурской области, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Кирилл Зимин предложил отменить все культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием граждан КНР на территории Благовещенска и Амурской области до конца года и перенести на следующий.

Депутат заявил о необходимости таких мер «из-за быстрого распространения коронавируса на всей территории КНР и за ее пределами, резкого увеличения числа зараженных граждан КНР, а также во избежание распространения вирусной инфекции на территории Амурской области и охраны здоровья граждан области». Письмо с этим предложением он направил губернатору Приамурья. По мнению Кирилла Зимина, нужно усилить меры безопасности, чтобы с наступлением тепла, вирус не проник на территорию Приамурья.

«Самая большая пандемия была ровно сто лет назад, так называемый грипп – испанка. Заражено было порядка 550 миллионов. Статистика смертности была больше десяти процентов. На сегодняшний день по коронавирусу статистика – три с небольшим процента. Как мы видим, он имеет тенденцию разрастания. Буквально вчера у нас были зараженные в 33 странах, на сегодняшний день уже в 48, это только за сутки», – отметил парламентарий.

Просмотров всего: 743

#Альфа ТВ #губернатор #Дальний Восток #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Скажите, как называется прическа у детупата?

  • Trish

    Trish
    1 час назад

    это наверное единственный вопрос, который возникает у людей читающих данную новость!!!!

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    А ошибок-то в письме, мама дорогая...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Trish

    это наверное единственный вопрос, который возникает у людей читающих данную новость!!!!



    Правильно, потому, что в остальном не поспоришь.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Рив Норин

    Скажите, как называется прическа у детупата?



    Парик называется.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Янyа

    А ошибок-то в письме, мама дорогая...



    Всего лишь весь первый абзац надо переписать)

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    отменить все культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием граждан КНР



    ну если так вот по людски - то это можно назвать лютой дискриминацией и расизмом вот так вот, без доказательств зараженности поциента.

  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Впору запретить все мероприятия в стране, и не только с китайцами.

    Зимина выпороть на площади ОКЦ за нагнетание ненависти к китайскому народу и подстричь наголо.

    А за безграмотность в написании официального письма губернатору оштрафовать на 100 тысяч рублей и заставить сдать экзамен по русскому языку.

  • Tуман

    Tуман
    49 минут назад

    Так он физрук...

    Ну тогда простительно.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    46 минут назад

    Tуман

    Так он физрук...

    Ну тогда простительно.



    Хорошо, что хоть не трудовик.

  • Tуман

    Tуман
    45 минут назад

    Трудовик - это спившийся физрук.

  • MalySheff

    MalySheff
    43 минуты назад

    В фильме с Джимом Керри такую прическу видел. Название фильма идеально подходит к депутатской инициативе...

  • MalySheff

    MalySheff
    43 минуты назад

    В фильме с Джимом Керри такую прическу видел. Название фильма идеально подходит к депутатской инициативе...

  • MalySheff

    MalySheff
    43 минуты назад

    В фильме с Джимом Керри такую прическу видел. Название фильма идеально подходит к депутатской инициативе...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    41 минута назад

    MalySheff

    В фильме с Джимом Керри такую прическу видел. Название фильма идеально подходит к депутатской инициативе...



    Название фильма не подходит, мы только что выяснили, что он физрук, а не трудовик!

  • Tуман

    Tуман
    37 минут назад

    Вот мы ржём над депутатами, ну по крайней мере я точно ржу, а ведь это страшно.

    Я вообще не понимаю как можно выдвигать такие инициативы, да ещё так безграмотно писать официальные письма.

    Как с этим жить? А ведь КЗ не один такой...

  • Альтер

    Альтер
    35 минут назад

    Ну и что же он говорит "не так"?

    Зимин политики с большим опытом работы именно в политике, и он давно перестал быть физруком (если вообще был им)

    Вы же губернатора не называете педагогом только потому что он БГПУ закончил)))))

    По существу совершенно правильно вышел с инициативой (странно, что до него этого никто не сделал)

    Смешны отчеты и всякие доклады нашего Роспотребнадзора с представителями Правительства, которые тупо просто говорят о границе и сроках ее закрытия в ожидании непонять чего (мы мол не при чем-все Москва решает)

  • Аликанте

    Аликанте
    33 минуты назад

    так и мероприятий никаких не намечалось-да и китайцев нет

  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    Письмо Зимина почитай вдумчиво.

  • Мы Все

    Мы Все
    33 минуты назад

    Смейте, смейтесь! А депутат наш по три раза на отдых гоняет в жаркие страны! В Москву вообще невозможно пересчитать, вот вам и физротруд.

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Зимин в политике более 15 лет. И мне очень странным кажется его неумение грамотно излагать свои мысли на бумаге.

  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Мы Все

    Смейте, смейтесь! А депутат наш по три раза на отдых гоняет в жаркие страны! В Москву вообще невозможно пересчитать, вот вам и физротруд.



    Не завидуй

  • volck0v

    volck0v
    28 минут назад

    У него прическа называется "Кобзон"

  • Рив Норин

    Рив Норин
    17 минут назад

    Амурский депутат предложил отменить мероприятия с гражданами КНР из-за коронавируса


    Альтер

    Ну и что же он говорит "не так"?







    Если граница закрыта, если всех приезжающих китайцев отправляют на 14 дней в Волково на карантин, если даже студентов и рабочих не выпускают из Китая - объясни какие могут быть совместные мероприятия?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    16 минут назад

    volck0v

    У него прическа называется "Кобзон"



    Спасибо мил человек. Видать действительно ржем почём зря.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Увидел фото депутаны...

    Извините, не могу остановиться...

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    6 минут назад

    Кто парикмахер депутата? Как к нему записаться?

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