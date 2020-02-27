За сутки в Хэйлунцзяне зарегистрирован новый летальный исход от коронавируса

Количество скончавшихся от коронавируса нового вида в соседней с Приамурьем китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки увеличилось на один случай. Таким образом общее количество жертв в провинции составило 13 человек.

Четыре человека скончались в городе Суйхуа, 1 в Дацине, 3 в Шуанъяшане, 1 в Цицикаре и 4 в Харбине. Таковы последние данные на 26 февраля 24:00 по пекинскому времени в провинции Хэйлунцзян, пишет Biang.ru.

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки не увеличилось и составляет по-прежнему 480 случаев с начала вспышки заболевания. Не зарегистрировано и новых случаев подозрения на заболевание. При этом в больницах провинции остаются 205 больных (25 февраля в больницах оставалось 223), 262 вылечились, и за минувшие сутки врачи выписали 17 вылечившихся пациентов.

В Харбине с начала вспышки заболевания было госпитализировано 198 больных, в Шуанъяшане 52, в Суйхуа 47, в Цзиси 46, в Цицикаре 43, в Дацине 26, в Цитайхэ 17, в Цзямусы 15, в Хэйхэ 14, в Муданьцзяне 14, в Хэгане 5, в округе Большой Хинган 2, и в Ичуне 1 человек.

Под медицинским наблюдением остаются по-прежнему 1 348 человек, которые контактировали с заболевшими. Всего в больницы провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки с симптомами, похожими на заболевание, обращались 1 933 человек