Жителей Благовещенска озадачили учения на границе с Китаем (видео)

Вечером 26 февраля жители Благовещенска, которые находились на набережной реки Амур, наблюдали необычное действо на границе с Китаем. Создавалось впечатление, что на льду реки происходило задержание нарушителей границы.

Около 21:00 люди, прогуливающиеся по городской набережной, увидели вспышки, похожие на фейерверки. «Я сначала удивилась – что за праздник? Но это оказались не фейерверки, а сигнальные ракеты. Похоже, на границе сработала тревога. Также был виден свет фонариков, с помощью которых в темноте кого-то искали. И через несколько минут нашли: два человека стояли на коленях, убрав руки за голову. Сложилось впечатление, что они бежали в Россию из Китая», – цитируют «Аргументы и факты» очевидицу Валерию. Она прислала в редакцию издания видео, сделанное на набережной.

Другие очевидцы сказали, что в первый раз наблюдали подобное на границе. «Я несколько лет работаю в кафе на набережной, но такого не видела», – отметила Александра.

В пограничном управлении ФСБ по Амурской области изданию объяснили, что в 800 метрах от Благовещенска проходили учения, которые проводятся регулярно как на российской, так и на китайской стороне. Соседнее государство об этом уведомляется заранее.

Тем не менее у очевидцев сложилось впечатление, что происходящее на льду мало походило на тренировку: по их словам, после того, как пограничники задержали двоих людей, они еще долго искали кого-то на набережной.

Ранее Амур.инфо сообщало, что граница России с Китаем из-за коронавируса закрыта до 1 апреля.