Эпидемия коронавируса лишила возможности китайских студентов вернуться в Благовещенск

Из-за коронавируса китайские студенты амурских вузов не смогли вернуться после каникул в Благовещенск, чтобы продолжить обучение. Однако некоторые учебные заведения нашли выход из ситуации и перевели часть студентов на дистанционные формы лекций и семинаров.

В редакцию «Амур.инфо» поступила информация от анонимного источника о том, что в общежития АмГУ с 4 марта начнется заселение китайских студентов. В вузе объяснили, что такой график заезда и расселения действительно был, но его составляли до того, как появилось решение о продлении карантина. Сейчас документ устарел и утратил силу. «Заселить в общежитие китайских студентов, которые сейчас находятся в КНР, в принципе, невозможно, нелегалов у нас нет» – пояснили в вузе.

На прошедшей 26 февраля встрече с журналистами заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева сообщила, что предоставление виз на обучение, так же как рабочих и туристических виз, полностью приостановлено. Даже исключения по деловым визам на Амурскую область не распространяются.

Амур.инфо выяснило, как в условиях закрытой границы происходит обучение студентов из Китая и как скажутся на знаниях вынужденные каникулы.

Всего в Амурском государственном университете числятся 209 граждан Китая, в том числе 15 аспирантов и 2 лицеиста. 19 китайских студентов АмГУ не уезжали домой, поэтому продолжают обучение вместе с российскими гражданами.

Аналогичная ситуация с обучением китайских граждан в Благовещенском педагогическом университете. В БГПУ сейчас числится более 200 граждан КНР – это бакалавры, магистры, слушатели подготовительных курсов. Лишь несколько человек остались в Благовещенске на каникулах до вспышки эпидемии. Они продолжают учиться в прежнем режиме.

На международном факультете педуниверситета Амур.инфо сообщили, что остальные учащиеся перешли на систему электронного обучения через сайт БГПУ. Преподаватели такую возможность использовали и ранее, поэтому с задачей удаленного образования университет справился. Студенты посещают онлайн-лекции и получают задания от своих наставников.

После того как стало известно, что открытие границы отложено до 1 апреля, на факультете решили более активно использовать дистанционные формы. Активному общению преподавателей и студентов помогает популярная в Китае социальная сеть WeChat.

В Дальневосточном аграрном университете обучаются около 100 китайских бакалавров, магистров и аспирантов. Из них всего двое остались на территории России. Аграриев тоже перевели на дистанционное обучение, и, как пояснили в вузе, преподаватели не только контролируют знания студентов, но и состояние их здоровья, о чем учебное заведение регулярно отчитывается.

В образовательном учреждении отметили, что в учебном процессе на удалении есть определенные трудности – не все граждане Китая имеют дома доступ к компьютеру и хорошему интернету. Возможные пробелы в знаниях в ДальГАУ будут устранять уже после того, как откроется граница.