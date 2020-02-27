Теплый день без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 28 февраля

В Амурской области 28 февраля ночью будет малооблачно, без осадков. Восточный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду. Днем в регионе переменно, без существенных осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный, северный ветер.

Температура в ночные часы составит 14…19 градусов ниже нуля, в отдельных районах будет до минус 29. Днем термометры покажут минус 1…6 градусов, местами по северу – около минус 10.

В Благовещенске осадков не ожидается, ночью малооблачно, днём – переменно облачно. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 13…15, днём – минус 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.