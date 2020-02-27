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сегодня, 16:09 2

В ДВОКУ разработали уникальную систему подготовки по армейской тактической стрельбе

В ДВОКУ разработали уникальную систему подготовки по армейской тактической стрельбе
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище была разработана уникальная система подготовки курсантов по армейской тактической стрельбе. Прохождение спецполосы проходит в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Курсанты используют специально созданную полосу, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Новшеством стало применение подвижных (качающихся) мишеней, стрельба в движении, стрельба с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также стрельба из других всевозможных неудобных положений.

Одной из особенностей подготовки курсантов является прохождение полосы армейской тактической стрельбы на высоком пульсе. Перед стрельбой курсанты совершают марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной физической нагрузкой. Занятия позволяют тренировать точность и скорость стрельбы, сократить время на перезарядку оружия, перемещение, прицеливание.

Команды ДВОКУ по практической и армейской тактической стрельбе регулярно занимают лидирующие позиции на чемпионатах Вооруженных Сил РФ. На соревнованиях офицеры и курсанты перенимают опыт подготовки сильнейших команд мира и внедряют его в процесс обучения в училище, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Во времена учёбы нам говорили: "Курсант ДВОКУ должен стрелять метко, как ковбой и бегать быстро, как его лошадь"...

  • lev4ik

    lev4ik
    51 минута назад

    Эту фразу говорили во всех командных училищах страны :)

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