Осенью в Благовещенске появится первое крытое футбольное поле

Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске появится новый спортивный объект – это крытое футбольное поле из быстровозводимых конструкций. Он расположится в центре города рядом с Детско-юношеской спортивной школой № 3. Школьные тренеры считают, что это даст новый импульс развитию амурского футбола.

«Сейчас у нас футболом занимаются 150 детей от 6 до 18 лет. С появлением крытого поля мы сможем принять до 350 спортсменов. Более того, благодаря новой площадке школе не придется больше арендовать различные стадионы города для тренировок в зимний период, в новом зале ребята смогут заниматься футболом круглогодично», — рассказал директор школы Владимир Сергеев.

О необходимости круглогодичного футбольного манежа в ДЮСШ № 3 говорят давно, поскольку ежегодно с наступлением холодов юные спортсмены на 4-5 месяцев забывают про большое поле и переходят в спортзал заниматься мини-футболом.

«Мини-футбол — это не наша специализация, ну что ж поделать, условий пока нет, приходится заниматься в зале. Когда мы начнем круглый год играть на большом поле, не нужно будет привыкать к площадке в спортзале. На большом поле бегать гораздо мягче, есть амортизация. А в зале – твердый паркет, во многих местах очень неровный. Из-за этого иногда случаются травмы, вывихи, растяжения», — объяснил 15-летний благовещенский футболист спортшколы Валентин Гребенюк.

Тренеры считают, что после появления круглогодичного манежа, профессиональное мастерство благовещенских футболистов будет расти.

«Я работаю тренером больше 20 лет, и все это время в Благовещенске нет круглогодичного манежа. Это будет для нас огромный плюс не только в плане технического оснащения футболистов, уровень мастерства ребят будет расти. Сейчас мы теряем по 4-5 месяцев, они просто вылетают у нас. Все-таки зал и искусственный газон — это разные вещи. И ребенок, приходя сюда, в первую очередь хочет научиться играть в большой футбол, а не в мини-футбол. В ДЮСШ № 3 мы все-таки являемся тренерами большого футбола. Поэтому манеж просто необходим. Наконец-то мы будем круглый год заниматься своим видом спорта», — прокомментировал школьный тренер по футболу Павел Курцаев.

Кроме самого поля, в новом крытом объекте расположатся 4 раздевалки, душевые, подсобные помещения и холл. Планируется, что манеж будут использовать также для проведения городских соревнований среди детей и взрослых. По возможности площадку смогут предоставлять для тренировок и любительским футбольным командам.

В ближайшее время будет разработан план реализации проекта, подсчитают его стоимость. Объект построят из быстровозводимых конструкций. Предполагается, что он будет готов уже к осени 2020 года.

Первый крытый футбольный манеж в Приамурье был открыт в Чигирях Благовещенского района и обошелся частным инвесторам в 30 миллионов рублей.