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27февраля
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сегодня, 17:43 2

Благовещенск попал в топ-15 городов, куда мужчины предпочитают не брать с собой женщин

Благовещенск попал в топ-15 городов, куда мужчины предпочитают не брать с собой женщин
Фото: pixabay.com

Сервис путешествий Туту.ру изучил, куда летают отдыхать мужские компании, когда в одном заказе минимум три пассажира мужского пола и нет женщин. Как показало исследование, чаще всего по России мужчины летят туда, где похолоднее и есть нефтяные месторождения.

Для составления рейтинга были проанализированы все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее трех мужчин и нет ни одной женщины.

Самым «мужским» рейсом оказался рейс в село Толька в ЯНАО. Это село примечательно тем, что не имеет круглогодичных дорог, связывающих его с другими населенными пунктами.

Затем идет город и порт на Дальнем Востоке Владивосток. На третьем месте Назрань – крупнейший город Республики Ингушетия по населению, при этом он не является административным центром региона.

Следом идет город Апатиты в Мурманской области куда туристов-горнолыжников манит Хибинский горный массив. Город Апатиты также является геологическим и научным центром Кольского полуострова.

Благовещенск оказался на 14 месте списка. Примечательно, что средняя цена авиабилета в одну сторону в город оказалась выше, чем по всем остальным направлениям. Чуть дешевле стоит билет до Петропавловска-Камчатского (он на 12 месте).

Среди зарубежных направлений лидерство у городов Китая, Узбекистана и Таджикистана. 6 из 15 – это города Узбекистана. При этом первые две строчки рейтинга занимают китайские Шанхай и Гуанчжоу. Составители рейтинга полагают, что в этом случае за рубеж мужчины компаниями вылетают либо работать, либо домой к родным.

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#отдых

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    рейтинг вахтовиков

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    или геев

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