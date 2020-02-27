Соцсети: в Благовещенске бензовоз потерял цистерну (видео)
Обновлено: 15:11
27 февраля в соцсетях появилось видео с места дорожного инцидента в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, в районе перекрестка Новотроицкое шоссе – Воронкова у бензовоза во время движения отцепилась цистерна.
«Возле авторынка "расчехлился" КамАЗ», – так прокомментировал инцидент в опубликованном видео мужчина.
Позже в паблике появилась информация о том, что цистерну вернули на место. Как видно на опубликованных снимках, для этого использовали кран.
Пользователей Инстаграма данное происшествие озадачило: «А могла бы быть большая трагедия».
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску. В ведомстве сказали, что 27 февраля сообщений в дежурную часть по данному факту не поступало.
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