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27февраля
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сегодня, 13:25 0

Соцсети: в Благовещенске бензовоз потерял цистерну (видео)

Соцсети: в Благовещенске бензовоз потерял цистерну (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 15:11

27 февраля в соцсетях появилось видео с места дорожного инцидента в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, в районе перекрестка Новотроицкое шоссе – Воронкова у бензовоза во время движения отцепилась цистерна.

«Возле авторынка "расчехлился" КамАЗ», – так прокомментировал инцидент в опубликованном видео мужчина.

Позже в паблике появилась информация о том, что цистерну вернули на место. Как видно на опубликованных снимках, для этого использовали кран.

Пользователей Инстаграма данное происшествие озадачило: «А могла бы быть большая трагедия».

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску. В ведомстве сказали, что 27 февраля сообщений в дежурную часть по данному факту не поступало.

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#происшествия #транспорт

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