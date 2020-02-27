На первом пусковом комплексе Амурского ГПЗ испытывают энергооборудование

На первом пусковом комплексе Амурского газоперерабатывающего завода – одного из важнейших объектов Восточной газовой программы Газпрома – начались индивидуальные испытания энергетического оборудования. Работы проводятся в преддверии начала пусконаладочных работ на основном технологическом оборудовании.

Энергоснабжение Амурского ГПЗ будет осуществляться от Свободненской ТЭС – первой в регионе газовой теплоэлектростанции. Она строится неподалеку от ГПЗ специально для нужд завода. Напряжение со Свободненской ТЭС по 4 воздушным линиям 110 киловольт будет подаваться на главный распределительный пункт Амурского ГПЗ, а потом – конечным потребителям. Это насосное и компрессорное оборудование, пожарная сигнализация, система автоматизации.

«Теплоэлектростанция будет обеспечивать Амурский ГПЗ электроэнергией и паром. На заводе установлено высокотехнологичное, современное оборудование, которое требует большого потребления электроэнергии. После выхода завода на проектную мощность его объем составит 200 мегаватт. Наша задача – обеспечить надежное электроснабжение всех объектов Амурского ГПЗ», – рассказывает начальник отдела электроснабжения ООО «Газпром переработка Благовещенск» Дмитрий Матренин. Резервное электроснабжение Амурского ГПЗ предусмотрено от сетей «ФСК ЕЭС».

«На сегодняшний день ведутся индивидуальные испытания оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ-10 кВ) главной понизительной подстанции № 1 – высоковольтные испытания электротехнического оборудования, а также пусконаладочные работы вспомогательных систем. Это один из этапов движения к цели», – поясняет заместитель начальника управления пусконаладочных работ ООО «Газпром переработка Благовещенск» Артур Бикбулатов.

Следующий этап испытаний – пусконаладочные работы под нагрузкой. На Амурский ГПЗ подадут электроэнергию по проектной схеме и выполнят окончательные операции, определяющие готовность объекта к вводу в эксплуатацию. Все работы идут по графику, говорят на заводе.

Амурский ГПЗ строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром». В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс Амурского ГПЗ, включающий в себя две из шести линий газоразделения, а также установку сжижения гелия. Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность по графику запланирован в январе 2025 года.