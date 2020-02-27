Представители амурских отделений партий в поправках к Конституции «давят» на социалку

Работа над поправками к Конституции РФ продолжается. К ней подключились и политические партии. Корреспондент Амур.инфо попросил рассказать о своих предложениях по изменению главного документа России представителей амурских отделений основных партий страны.

Как известно, президент России озвучил девять поправок, которые предлагается принять на всенародном голосовании. В частности, 15 января 2020 года он предложил ввести:

– приоритет главного документа страны над международными договорами; – запрет на иностранное гражданство для чиновников высших должностей; – усиление взаимодействия между федеральными органами власти и муниципалитетами; – создание Госсовета; – расширение полномочий Госдумы (утверждение председателя и членов правительства) и другие поправки.

Для обсуждения поправок была создана рабочая группа. В ее состав вошли не только политики и юристы, но и представители общественности – спортсмены, медики, деятели культуры. Группа получила уже около 900 предложений. Темы самые разные –​ социальная защищенность граждан, территориальная целостность страны, сохранение традиционных семейных ценностей. В процесс включились и амурские партийцы.

Роман Кобызов, первый секретарь Амурского обкома КПРФ: «Мы предлагаем 15 поправок. Их можно разделить на два блока: по государственному управлению и социально-экономического характера. Скажу о самых принципиальных для нас поправках. Первое: зафиксировать в Конституции РФ принадлежность природных богатств страны народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых. Второе: закрепить пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Третье: обязательная индексация пенсий и прочих соцвыплат согласно росту потребительских цен за год».

В ЛДПР тоже есть ряд своих поправок, некоторые из которых повторяют президентские инициативы. Например, приоритет российской Конституции над международным правом, утверждение членов правительства Госдумой. А есть инициативы, которые перекликаются с предложениями от коммунистов, – ежегодная индексация пенсий и национализация недр.

Сергей Труш, член координационного Совета амурского отделения ЛДПР: «Партийная позиция – закрепить государствообразующую роль русского народа, отменить запрет на идеологию, национализировать недра, убрать национальные границы внутри России. Но лично моя гражданская позиция – все это похоже на какую-то беллетристику. Конституцию превращают в декларацию о намерениях, забывая, что это общенародный договор, где прописаны самые основы государственного, экономического и общественного устройства. Все остальное регламентируется другими законами».

Партия «Справедливая Россия» не выбилась из общего ряда поправок, предложенных коллегами по политическому олимпу, если не считать отдельных громких инициатив, касающихся лишения гражданства террористов. Основной упор также сделан на пенсии.

Кирилл Зимин, председатель регионального отделения «Справедливой России»: «Мы обозначили три основные поправки. Первая поправка – закрепить в Конституции пенсионный возраст: 55 лет –​ для женщин, 60 лет – для мужчин. Следующая поправка – это ежегодная индексация пенсий. И третья основная поправка – запретить принятие законов, которые ухудшают жизнь наших граждан».

На момент публикации корреспонденту не удалось получить комментарий представителей амурского отделения «Единой России». В офис партии направлен письменный запрос.