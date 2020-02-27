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27февраля
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сегодня, 17:02 0

Благовещенец задолжал своему ребенку почти 1,5 миллиона рублей

Благовещенец задолжал своему ребенку почти 1,5 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осудили горожанина, который задолжал алиментов почти на 1,5 миллиона рублей. Деньги на содержание своего ребенка – 1/4 всех видов заработка или любого другого дохода ежемесячно – он не платил с октября 2003 года.

Злостным алиментщиком занимались судебные приставы-исполнители. За нежелание помогать его сначала привлекали к административной ответственности. В апреле 2018 года мировой судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Но это не помогло, благовещенец по-прежнему не платил алименты, не обращался в центр занятости. Поэтому в сентябре 2018 года он был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. В феврале 2019 года мировой суд приговорил его к исправительным работ на срок 3 месяца с удержанием 5 % из заработной платы уже в доход государства.

Чтобы отработать наказание мужчина устроился в ООО, где отработал с апреля по июль, но судебному приставу об этом не сообщил и алименты платить не начал. Полученный доход в размере 22 465 рублей скрыл. Общая задолженность по алиментам на октябрь 2019 составляла 1 466 898 рублей 74 копейки.

Все это снова привело его в суд – теперь уже Благовещенский городской. Мужчина вину признал. Это и стало обстоятельством, смягчающим вину. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В итоге злостного алиментщика признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства из заработной платы, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#дети #закон #финансы

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