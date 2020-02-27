Жителям Шимановска рассказали, как решается проблема выхода на поверхность родниковых вод

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Шимановск и провёл встречи с местными жителями. Люди рассказали главе региона о существующих проблемах, как личных, так и общегородских. Был поднят вопрос, который уже давно беспокоит горожан, – выход на поверхность подземных родников в районе дома № 9 на улице Орджоникидзе.

На встрече жители задали вопрос, какие действия по дому на улице Орджоникидзе, 9. В районе дома выходят на поверхность подземные родники. Губернатор побывал на месте несколько раньше и сам оценил ситуацию. Год назад во время рабочей поездки в Шимановск Василий Орлов дал поручения провести ремонт канализационного коллектора, сделать дренажные отводы.

«На сегодняшний день все вопросы решены. Сейчас будем готовить ПСД по очистке рек Малой и Большой Пёры. Все ключи будут переводиться в Малую Пёру. Превентивные меры мы сделали, ключи отвели, но кардинально вопрос не решили. Кардинально вопрос будем решать вместе с министерством природных ресурсов об отводе самих ключей», – рассказал глава Шимановска Павел Березовский.

Замминистра природных ресурсов Василий Офицеров добавил: «Проблема с водоотведением ключей очень большая. Те работы, которые были сделаны администрацией Шимановска, основное водное напряжение сняли. Сейчас выход единственный – спрямление и расчистка русла Большой Пёры. Проектно-сметную документацию готовят. На следующий год за счёт средств федерального бюджета будем делать расчистку русл».

Также на личном приёме граждан к главе Приамурья обратилась Лариса Бойцова. В сентябре 2019 года дом, где проживала многодетная семья, сгорел. Он был внесён в реестр ветхого и аварийного жилья. Лариса Бойцова попросила рассмотреть возможность ускорить решение вопроса с новым жильём, так как сейчас семья проживает в предоставленном временном жилом помещении общей площадью 40 квадратных метров.

«По вашему вопросу – сейчас заявка находится в Минстрое РФ, в этом году вы купите себе жильё, причём в том районе области, где вы хотите. Можете уже присматривать квартиру», – пояснил первый заместитель министра ЖКХ Вадим Кирпиков. «Поручение – до 1 декабря 2020 года вопрос решить», – дал задание Василий Орлов.

Другая жительница Шимановска Татьяна Хаванова попросила содействие в ремонте тротуара по улице Орджоникидзе. По тротуару ходит большое количество детей и взрослых из линейной части города в центр. «Мы в этом году включили в смету. Сделаем к 1 ноября», – сообщил Павел Березовский.

На встрече с жителями губернатору глава КФХ, у которого 20 голов коров, половину из которых он приобрёл на областной грант, пожаловался на низкую закупочную стоимость молока. «Летом 25 рублей, зимой – 27. Это очень дёшево», – рассказал фермер.

«В сельском хозяйстве в Шимановском районе, кроме животноводства, нечем больше заниматься. Что-то выращивать – рискованное земледелие. Может, часть денег поддержки фермерам направим на субсидирование части затрат по доставке молока? Поизучайте вопрос», – дал задание минсельхозу глава региона.

Глава Нововоскресеновского сельсовета от имени жителей попросил новую машину скорой помощи. «У нас есть УАЗ, ему 15 лет, 3 села обслуживает, около 800 человек», – пояснил амурчанин.

«Мы об этой проблеме знаем. В этом году при закупке автомобилей УАЗ территория будет учтена при распределении. К концу года машина будет», – заверила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Кроме встречи с людьми, глава региона побывал на месте строительства стадиона и оценил ход работы. «Посмотрели за ходом строительства стадиона в Шимановске, он должен быть завершён к 1 августа. Надеюсь, что мы на 110-летие города сможем приехать, поприсутствовать на церемонии открытия», – сказал губернатор после посещения стадиона «Локомотив».

После масштабной реконструкции стадиона, который не ремонтировался почти 50 лет, появятся площадки для баскетбола, волейбола, пляжного волейбола, футбола, метания ядра, прыжков в длину, беговые дорожки. Также будут новые трибуны на 750 мест.

Что касается реконструкции местного парка культуры и отдыха, который находится рядом со спортивным объектом, губернатор дал поручение главе города: «Готовьте проект и концепцию. Когда встретимся на 110-летнем юбилее города, пообсуждаем».