Амурчане могут через приложение оценить ход дорожного ремонта по нацпроекту

Фото: mintrans.amurobl.ru

Амурчане имеют возможность оценить, как продвигается дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого нужно установить на своем мобильном устройстве приложение «Госуслуги. Дороги», доступное в магазинах Apple Store и Google Play.

После подтверждения местоположения пользователь может увидеть карту дорог, на которой желтым цветом отмечены участки, где работы ведутся, зеленым – где работы завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), серым – где ожидается их начало. Также можно найти интересующий участок дороги по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности.

«Данный онлайн-сервис интегрирован в нашу работу, это открытая площадка для обратной связи с пользователями, мы видим все комментарии и оценки, на рабочих встречах их обсуждаем. Конечно, нам важен конструктивный отклик, а не просто эмоции, мы понимаем, ремонт в городе всегда влечет негативную реакцию у населения, но откладывать ремонт нельзя», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

В случае если пользователь хочет оставить отзыв, поставить оценку или добавить фотографии, ему необходимо авторизоваться в приложении через учетную запись на портале Госуслуг, пишет пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«Ремонт улично-дорожной сети в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – это совершенно новый подход к дорожным работам. Мы не просто проводим ежегодный ремонт, мы должны в шестилетний срок максимально грамотно использовать федеральные средства и сделать улицы, вошедшие в городскую агломерацию, безопасными, снизить в разы аварийность. Объекты ремонта по нацпроекту БКАД выделены информационными щитами с логотипом (паспорт объекта). Повышенное внимание надзорных организаций по контролю качества выполняемых работ, внимание общественности, интерактив с жителями через соцсети, открытость в онлайн-сервисе "Госуслуги. Дороги" – это дисциплинирует и повышает уровень ответственности подрядчиков, выполняющих работы на объектах», – рассказал Александр Зеленин.

Приложение разработано министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.