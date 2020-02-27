Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:07 0

Число жертв коронавируса достигло 2 800 человек

Число жертв коронавируса достигло 2 800 человек
Фото: pixabay.com

В мире стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Официально таких людей уже 82 тысячи 163 человека. То есть за сутки прирост составил несколько тысяч.

78 497 заболевших – жители Китая. 1 595 – Южной Кореи, с которой Россия ввела ограничение на авиасообщение.

Растет число заболевших в Италии – 453 человека, Японии – 189, Иране – 139. От инфекции скончались уже 2 800 человек, из которых более 2 700 – это жители Китая. При этом число выздоровевших также выросло – до 32 828 человек.

Таковы данные онлайн-карты Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases, отслеживающей распространение инфекции по всем странам.

Граница России с КНР из-за коронавируса 1 марта не откроется, ограничительные мероприятия пока продлили до 1 апреля.

Просмотров всего: 180

#коронавирус в Китае

распечатать


Общество 10

Граница России с Китаем из-за коронавируса будет закрыта до 1 апреля
Общество

Россия ввела ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

В России и мире 2

Жители Казани организовали салют поддержки для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса

Общество 9

Ситуация с коронавирусом улучшается, но об открытии границы в Приамурье говорить рано (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь