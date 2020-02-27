Число жертв коронавируса достигло 2 800 человек
В мире стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Официально таких людей уже 82 тысячи 163 человека. То есть за сутки прирост составил несколько тысяч.
78 497 заболевших – жители Китая. 1 595 – Южной Кореи, с которой Россия ввела ограничение на авиасообщение.
Растет число заболевших в Италии – 453 человека, Японии – 189, Иране – 139. От инфекции скончались уже 2 800 человек, из которых более 2 700 – это жители Китая. При этом число выздоровевших также выросло – до 32 828 человек.
Таковы данные онлайн-карты Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases, отслеживающей распространение инфекции по всем странам.
Граница России с КНР из-за коронавируса 1 марта не откроется, ограничительные мероприятия пока продлили до 1 апреля.
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